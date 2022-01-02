Издание Inc., ввиду растущей популярности сериалов, отобрало самые интересные многосерийные ленты для предпринимателей. Предлагаем вашему вниманию 8 лучших киноисторий 2021 года о предпринимательстве, которые смогут удивить, мотивировать и вдохновить руководителей бизнеса.

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1. Wahl Street (Уол Стрит)

Байопик Марка Уолберга, в котором рассказывается история актера, объединяющего работу на телевидении и в кино с недавно начатой ​​карьерой бизнес-магната. Большинство предпринимателей сможет вдохновиться производительностью и выносливостью бизнесмена.

Сериал Wahl Street: смотрите трейлер

2. Rutherford Falls (Разерфорд Фоллз)

Сериал рассказывает о том, как жители и бизнесмены небольшого городка борются против предложения убрать колониальный памятник из центра города, а также о потенциальном конфликте между карьерными амбициями и отстаиванием культурных ценностей. Ситком предлагает отсылку к компаниям, неуклюже вступающим в острые культурные дебаты.

Сериал Rutherford Falls: смотрите трейлер

3. Mythic Quest (Мистический квест)

Второй сезон сериала – сатира на индустрию видеоигр, в основе которой лежит история создателя World of Warcraft – компании Blizzard. Акцент сделан на творческом контроле и корпоративных скандалах. Недавно сериал продлили еще на два сезона.

Второй сезон сериала Mythic Quest: смотрите трейлер

4. Hacks (Хитрости)

Недавно продленный на второй сезон сериал Hacks дает уроки по созданию бренда в индустрии развлечений. Две главные героини комедии – стендап-комик Джин Смарт и писательница поколения Z Ханна Айнбиндер, борются против PR-катастроф, продюсеров и больших творческих разногласий.

Сериал Hacks: смотрите трейлер

5. Ted Lasso (Тед Лассо)

Второй сезон сериала продолжает историю главного героя, пытающегося изменить ситуацию в футбольной команде английской премьер-лиги. Комедия приобрела статус культовой благодаря своему настроению и вдохновляющему типу лидерства главного героя, демонстрирующего неутомимый оптимизм.

Сериал Ted Lasso: смотрите трейлер

6. Dopesick (Ломка)

Драматический мини-сериал о компании Purdue Pharma и препарате OxyContin демонстрирует, как неэтичное принятие решений становится сокрушительным следствием гигантского кризиса. Мрачный и искусно снятый сериал является важным упоминанием о ценности корпоративной этики и о том, что происходит, когда ее не додерживаются.

Сериал Dopesick: смотрите трейлер

7. Succession (Наследие)

Третий сезон сериала рассказывает о последствиях скандала вокруг компании Waystar Royco, а также о длительной борьбе за лидерство в вымышленном медиаконгломерате. История является примером того, как токсичная корпоративная культура и "кумовство" могут привести к краху даже самых мощных компаний.

Третий сезон сериала Succession: смотрите трейлер

8. American Auto (Американское авто)

Телевизионная комедия рассказывает о Кэтрин Хастингс, генеральном директоре компании-автопроизводителя из Детройта, которая пытается адаптироваться к изменениям в конкурентной отрасли. При этом главная героиня не имеет ни малейшего представления об автомобилях и о том, как они работают. Сериал обещает вдохновить каждого предпринимателя, пытающегося вести бизнес на незнакомом рынке.