Издание Inc., ввиду растущей популярности сериалов, отобрало самые интересные многосерийные ленты для предпринимателей. Предлагаем вашему вниманию 8 лучших киноисторий 2021 года о предпринимательстве, которые смогут удивить, мотивировать и вдохновить руководителей бизнеса.
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1. Wahl Street (Уол Стрит)
Байопик Марка Уолберга, в котором рассказывается история актера, объединяющего работу на телевидении и в кино с недавно начатой карьерой бизнес-магната. Большинство предпринимателей сможет вдохновиться производительностью и выносливостью бизнесмена.
Сериал Wahl Street: смотрите трейлер
2. Rutherford Falls (Разерфорд Фоллз)
Сериал рассказывает о том, как жители и бизнесмены небольшого городка борются против предложения убрать колониальный памятник из центра города, а также о потенциальном конфликте между карьерными амбициями и отстаиванием культурных ценностей. Ситком предлагает отсылку к компаниям, неуклюже вступающим в острые культурные дебаты.
Сериал Rutherford Falls: смотрите трейлер
3. Mythic Quest (Мистический квест)
Второй сезон сериала – сатира на индустрию видеоигр, в основе которой лежит история создателя World of Warcraft – компании Blizzard. Акцент сделан на творческом контроле и корпоративных скандалах. Недавно сериал продлили еще на два сезона.
Второй сезон сериала Mythic Quest: смотрите трейлер
4. Hacks (Хитрости)
Недавно продленный на второй сезон сериал Hacks дает уроки по созданию бренда в индустрии развлечений. Две главные героини комедии – стендап-комик Джин Смарт и писательница поколения Z Ханна Айнбиндер, борются против PR-катастроф, продюсеров и больших творческих разногласий.
Сериал Hacks: смотрите трейлер
5. Ted Lasso (Тед Лассо)
Второй сезон сериала продолжает историю главного героя, пытающегося изменить ситуацию в футбольной команде английской премьер-лиги. Комедия приобрела статус культовой благодаря своему настроению и вдохновляющему типу лидерства главного героя, демонстрирующего неутомимый оптимизм.
Сериал Ted Lasso: смотрите трейлер
6. Dopesick (Ломка)
Драматический мини-сериал о компании Purdue Pharma и препарате OxyContin демонстрирует, как неэтичное принятие решений становится сокрушительным следствием гигантского кризиса. Мрачный и искусно снятый сериал является важным упоминанием о ценности корпоративной этики и о том, что происходит, когда ее не додерживаются.
Сериал Dopesick: смотрите трейлер
7. Succession (Наследие)
Третий сезон сериала рассказывает о последствиях скандала вокруг компании Waystar Royco, а также о длительной борьбе за лидерство в вымышленном медиаконгломерате. История является примером того, как токсичная корпоративная культура и "кумовство" могут привести к краху даже самых мощных компаний.
Третий сезон сериала Succession: смотрите трейлер
8. American Auto (Американское авто)
Телевизионная комедия рассказывает о Кэтрин Хастингс, генеральном директоре компании-автопроизводителя из Детройта, которая пытается адаптироваться к изменениям в конкурентной отрасли. При этом главная героиня не имеет ни малейшего представления об автомобилях и о том, как они работают. Сериал обещает вдохновить каждого предпринимателя, пытающегося вести бизнес на незнакомом рынке.
Сериал American Auto: смотрите трейлер