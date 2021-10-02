Последствие Brexit: в Великобритании уничтожат до 120 тысяч свиней из-за дефицита работников

В Великобритании предприятия сферы животноводства бьют тревогу – из-за дефицита работников им придется утилизировать до 120 тысяч свиней. Представительница Национальной ассоциации свиноводства (NPA) Лиззи Уилсон призвала правительство принять срочные меры.

Кризис отрасли создали Brexit и пандемия COVID-19, ведь десятки тысяч работников из-за границы, которые ранее удовлетворяли спрос рабочей силы страны, не смогли, в частности, открыть нужные визы. Ранее в Великобритании с подобной проблемой столкнулась топливная отрасль – нефтяным компаниям не хватало около 100 тысяч водителей, которые доставляли бы бензин и дизель на АЗС.

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Дефицит рабочей силы в Великобритании

По данным журналистов The Guardian, предприятия Великобритании будут вынуждены убить и выбросить около 120 тысяч свиней, поскольку на фермах не хватает мясников, которые занимаются переработкой продуктов животноводства.

Руководители предприятий и профсоюзы уже предупреждали правительство о кризисе, но только сейчас власти заявили о плане выдачи временных виз для 5 тысяч иностранных водителей грузовиков и 5 500 работников птицеводства.

Сейчас мы прямо говорим правительству, что если не получим помощь, то вскоре будем массово уничтожать свиней на фермах. Такой шаг – наш единственный вариант в нынешней ситуации. Лиззи Уилсон Представительница Национальной ассоциации свиноводства Великобритании

К слову, власти Великобритании пока никак не отреагировали на призывы свиноводов, а обещанные временные визы для иностранных водителей и работников птицеводства начнут выдавать только с 24 декабря.