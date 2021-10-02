Кризис отрасли создали Brexit и пандемия COVID-19 , ведь десятки тысяч работников из-за границы, которые ранее удовлетворяли спрос рабочей силы страны, не смогли, в частности, открыть нужные визы . Ранее в Великобритании с подобной проблемой столкнулась топливная отрасль – нефтяным компаниям не хватало около 100 тысяч водителей , которые доставляли бы бензин и дизель на АЗС.

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Дефицит рабочей силы в Великобритании

По данным журналистов The Guardian, предприятия Великобритании будут вынуждены убить и выбросить около 120 тысяч свиней , поскольку на фермах не хватает мясников, которые занимаются переработкой продуктов животноводства.

Руководители предприятий и профсоюзы уже предупреждали правительство о кризисе , но только сейчас власти заявили о плане выдачи временных виз для 5 тысяч иностранных водителей грузовиков и 5 500 работников птицеводства .

Сейчас мы прямо говорим правительству, что если не получим помощь, то вскоре будем массово уничтожать свиней на фермах. Такой шаг – наш единственный вариант в нынешней ситуации. Лиззи Уилсон Представительница Национальной ассоциации свиноводства Великобритании