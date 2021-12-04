После 19 лет работы: директор Carlsberg в Украине покидает компанию и объяснил, что будет делать
4 декабря 2021 , 17:24Читати новину українською
Источник:фейсбук Евгения Шевченко
Евгений Шевченко заявил, что покидает пост после 19 лет работы в компании Carlsberg. Топ-менеджер не написал причину увольнения, однако указал, что "уходит сам".
В Украине он проработал 9 лет. Однако сказал, что этих лет оказалось слишком много.
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Шевченко уволился из компании Carlsberg
19 лет в компании (Россия, Латвия, Узбекистан, снова Россия), затем почти 9 лет в Украине – оказались too much. Хватит. Пора и честь знать,
– написал Шевченко.
Он также заявил, что не поехал в Юго-Восточную Азию по семейным причинам и из-за коронавируса. Однако заверил, что не будет "год путешествовать, делать вид, что учится". Между тем будет:
- "читать лекции в бизнес-школе;
- возглавлять наблюдательный совет Национальной ресторанной Ассоциации;
- помогать СЕО-club осуществлять их проекты;
- инвестировать в украинские стартапы и жить полной счастливой жизнью".
Что известно о компании Carlsberg
- Компания Carlsberg – это известная датская пивоваренная компания, которая была основана еще в 1847 году.
- В Украине компания имеет заводы в Запорожье, Киеве и Львове. Шевченко вспомнил, что во время его работы компания запустила К1664 и "Гараж". Также построили "Львиварню". Кроме того сотрудничали с ОЭ, Евровидением, Захаром Беркутом и были спонсором национальной сборной по футболу.
- В компании рассказали, что на его посту с января 2022 года будет работать Олег Хайдакин. Последний с 2017 года является генеральным директором белорусской Аливарии. Он присоединился к Carlsberg Group в 2015 году как вице-президент по продажам в Украине.
Полный тескт публикации Евгения Шевченко
Итак, наконец-то, большие новости! Я с 31 декабря 2021 ухожу из Carlsberg. Совсем. Сам ухожу.
19 лет в компании (Россия, Латвия, Узбекистан, снова Россия), потом почти 9 лет в Украине – оказались too much. Хватит. Пора и честь знать. Звали в Юго-Восточную Азию – не поехал. семейные причины, ковид и т.д.
В Украину я приехал в начале февраля 2014 года, за неделю до переломного момента в ее истории.
Но, меня послали делать бизнес. С тех пор Carlsberg Ukraine стал лидером, мы запустили К1664 и “Гараж”, которые “порвали” рынок. Мы построили прекрасную “Львиварню”, которая стала жемчужиной моего любимого Львова. И это – только малая часть того, чего мы достигли. Есть еще работа с “ОЭ”, “Евровидением”, “Захаром Беркутом” и, наконец, спонсорство Национальной сборной по футболу (“Лев матча” – помните? Это стало настоящим мемом).
Я ухожу с гордостью. И уверен, что такую же гордость испытывает каждый из наших клиентов, партнеров и сотрудников.
Спасибо моей команде и тем, кто был со мной до них!
Я остаюсь в Украине. Здесь мне посчастливилось найти много друзей и партнеров. Я не собираюсь, как это принято у уходящих “топов”, год путешествовать, делать вид, что учусь и т.д.
Собираюсь читать лекции в бизнес-школе, возглавлять набсовет Национальной Ресторанной Ассоциации (если они будут не против), помогать СЕО-club осуществлять их проекты, инвестировать в украинские стартапы и жить полной счастливой жизнью.