В Украине он проработал 9 лет. Однако сказал, что этих лет оказалось слишком много.

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Шевченко уволился из компании Carlsberg

19 лет в компании (Россия, Латвия, Узбекистан, снова Россия), затем почти 9 лет в Украине – оказались too much. Хватит. Пора и честь знать,

– написал Шевченко.

Он также заявил, что не поехал в Юго-Восточную Азию по семейным причинам и из-за коронавируса. Однако заверил, что не будет "год путешествовать, делать вид, что учится". Между тем будет:

"читать лекции в бизнес-школе;

возглавлять наблюдательный совет Национальной ресторанной Ассоциации;

помогать СЕО-club осуществлять их проекты;

инвестировать в украинские стартапы и жить полной счастливой жизнью".

Что известно о компании Carlsberg

Компания Carlsberg – это известная датская пивоваренная компания, которая была основана еще в 1847 году.

В Украине компания имеет заводы в Запорожье, Киеве и Львове. Шевченко вспомнил, что во время его работы компания запустила К1664 и "Гараж". Также построили "Львиварню". Кроме того сотрудничали с ОЭ, Евровидением, Захаром Беркутом и были спонсором национальной сборной по футболу.

В компании рассказали, что на его посту с января 2022 года будет работать Олег Хайдакин. Последний с 2017 года является генеральным директором белорусской Аливарии. Он присоединился к Carlsberg Group в 2015 году как вице-президент по продажам в Украине.

Полный тескт публикации Евгения Шевченко

Итак, наконец-то, большие новости! Я с 31 декабря 2021 ухожу из Carlsberg. Совсем. Сам ухожу.

19 лет в компании (Россия, Латвия, Узбекистан, снова Россия), потом почти 9 лет в Украине – оказались too much. Хватит. Пора и честь знать. Звали в Юго-Восточную Азию – не поехал. семейные причины, ковид и т.д.

В Украину я приехал в начале февраля 2014 года, за неделю до переломного момента в ее истории.

Но, меня послали делать бизнес. С тех пор Carlsberg Ukraine стал лидером, мы запустили К1664 и “Гараж”, которые “порвали” рынок. Мы построили прекрасную “Львиварню”, которая стала жемчужиной моего любимого Львова. И это – только малая часть того, чего мы достигли. Есть еще работа с “ОЭ”, “Евровидением”, “Захаром Беркутом” и, наконец, спонсорство Национальной сборной по футболу (“Лев матча” – помните? Это стало настоящим мемом).

Я ухожу с гордостью. И уверен, что такую же гордость испытывает каждый из наших клиентов, партнеров и сотрудников.

Спасибо моей команде и тем, кто был со мной до них!

Я остаюсь в Украине. Здесь мне посчастливилось найти много друзей и партнеров. Я не собираюсь, как это принято у уходящих “топов”, год путешествовать, делать вид, что учусь и т.д.