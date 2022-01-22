Посемейное декларирование и отказ от схем: Гетманцев раскрыл детали налоговой реформы

В Украине планируется уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, а также вывести из тени отдельные категории самозанятых. Ожидается, что предприниматели при этом откажутся от нелегальных схем.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал 21 января во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации. О самых важных изменениях новой налоговой реформы читайте дальше.

Обратите внимание Госрегулирование цен: бизнес предупредил, что некоторые товары могут пропасть с прилавков

Меньше налогов с доходов

Гетманцев поделился, что в настоящее время власти обсуждают два концепта снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Объединение трех налогов в один. Для этого концепта уже есть отдельно разработанный законопроект. Он предусматривает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог, при этом эффективная ставка налога снизится. Отмена военного сбора. Второй концепт предполагает значительное снижение ставки НДФЛ, отмену военного сбора, а ЕСВ оставить таким, как есть.

Нардеп выразил свою приверженность первому концепту. По его мнению, это упростит администрирование, и для бизнеса, работающего "в белую", объединение трех налогов в один станет большим шагом вперед.

По словам Гетманцева, такое изменение даст властям моральное право требовать от бизнеса полностью устранить любые схемы налогообложения при выплате зарплат. Вместе с тем меньше потерь для бюджета имел бы второй концепт – уменьшение НДФЛ.

Интересно Как предприниматели оценивают налоговую систему Украины

Декларирование доходов

Второй вопрос, в котором нет разногласий – декларирование. Изменения предполагают увеличение вычислений для тех, кто подает декларации. Кроме того, появится возможность семейного декларирования.

Вывод из тени доходов отдельных категорий самозанятых

Специальная категория налогоплательщиков, получающих дополнительный доход, сможет подать заявку через Дію, чтобы облагать налогом такой дополнительный доход по ставке 5% без уплаты ЕСВ.

Дія выдает или устанавливает РРО на телефон, через который проходят все платежи за услуги, с которых уплачивается налог 5%. При этом не предусматривается никаких дополнительных расходов, регистраций и прочего.

В этом списке 27 видов деятельности: от парикмахерских услуг до ремонта квартир, такси и тому подобному. Это виды деятельности, которые сегодня находятся полностью в тени. Мы решили дать возможность людям все же цивилизованно предоставлять такие услуги,

– объясняет Гетманцев.

По словам нардепа, логика здесь проста: если человек работает, например, в такси, пассажир рассчитывается, таксист проводит этот платеж через свой телефон и с него взимается 5% налога. При этом такая возможность освобождена от любых лицензий, ограничений и прочего. Если человек прекращает такую ​​деятельность, даже не нужно сниматься с регистрации.

Полезно Обязательные РРО с 1 января: правда и мифы о внедрении для ФЛП

Поиск компенсаторов для бюджета

Гетманцев отмечает, что основная проблема налоговой реформы – потери бюджета и поиск компенсаторов. Министерство финансов обоснованно не воспринимает детенизацию зарплат как компенсатор, потому что никто не может поручиться, что фонд оплаты труда выйдет из тени.

Реальных компенсаторов у нас в этой реформе не так уж много. Минусы есть для бюджета, а плюсов там практически нет,

– добавил нардеп.

Компенсаторы заключаются в отмене или исключении схем по уклонению от уплаты налогов при выплате заработных плат.

Рассмотрение налоговой реформы парламентом

Президент ставил задачу еще в декабре зарегистрировать законопроекты, необходимые для налоговой реформы. Однако до сих пор не удалось договориться с Министерством финансов.

Проект закона должен быть принят до июля и начать работать со следующего года. Если он не будет принят к тому времени, мы не будем больше нарушать принцип стабильности. Тогда (заработает – ред. 24 канал) с 2024 года,

– объяснил Гетманцев.

К слову, нардеп подчеркнул, что на сегодняшний день власти уже завершили основные системные изменения в налоговое законодательство. Он не исключает, что будут внедряться еще некоторые точечные нововведения, однако крупных законопроектов как №5600 или №1210, если не говорить о системе налогообложения доходов физических и юридических лиц, точно не будет.

Вас может заинтересовать – Сколько денег украинцы вывели из тени: смотрите видео