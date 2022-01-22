Об этом председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал 21 января во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации. О самых важных изменениях новой налоговой реформы читайте дальше.

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Меньше налогов с доходов

Гетманцев поделился, что в настоящее время власти обсуждают два концепта снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Объединение трех налогов в один . Для этого концепта уже есть отдельно разработанный законопроект. Он предусматривает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог, при этом эффективная ставка налога снизится. Отмена военного сбора . Второй концепт предполагает значительное снижение ставки НДФЛ, отмену военного сбора, а ЕСВ оставить таким, как есть.

Нардеп выразил свою приверженность первому концепту . По его мнению, это упростит администрирование, и для бизнеса, работающего "в белую", объединение трех налогов в один станет большим шагом вперед.

По словам Гетманцева, такое изменение даст властям моральное право требовать от бизнеса полностью устранить любые схемы налогообложения при выплате зарплат. Вместе с тем меньше потерь для бюджета имел бы второй концепт – уменьшение НДФЛ.

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Декларирование доходов

Второй вопрос, в котором нет разногласий – декларирование. Изменения предполагают увеличение вычислений для тех, кто подает декларации. Кроме того, появится возможность семейного декларирования .

Вывод из тени доходов отдельных категорий самозанятых

Специальная категория налогоплательщиков, получающих дополнительный доход, сможет подать заявку через Дію, чтобы облагать налогом такой дополнительный доход по ставке 5% без уплаты ЕСВ.

Дія выдает или устанавливает РРО на телефон, через который проходят все платежи за услуги, с которых уплачивается налог 5%. При этом не предусматривается никаких дополнительных расходов , регистраций и прочего.

В этом списке 27 видов деятельности: от парикмахерских услуг до ремонта квартир, такси и тому подобному. Это виды деятельности, которые сегодня находятся полностью в тени. Мы решили дать возможность людям все же цивилизованно предоставлять такие услуги,

– объясняет Гетманцев.

По словам нардепа, логика здесь проста: если человек работает, например, в такси, пассажир рассчитывается, таксист проводит этот платеж через свой телефон и с него взимается 5% налога. При этом такая возможность освобождена от любых лицензий, ограничений и прочего. Если человек прекращает такую ​​деятельность, даже не нужно сниматься с регистрации.

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Поиск компенсаторов для бюджета

Гетманцев отмечает, что основная проблема налоговой реформы – потери бюджета и поиск компенсаторов. Министерство финансов обоснованно не воспринимает детенизацию зарплат как компенсатор, потому что никто не может поручиться, что фонд оплаты труда выйдет из тени.

Реальных компенсаторов у нас в этой реформе не так уж много. Минусы есть для бюджета, а плюсов там практически нет,

– добавил нардеп.

Компенсаторы заключаются в отмене или исключении схем по уклонению от уплаты налогов при выплате заработных плат.

Рассмотрение налоговой реформы парламентом

Президент ставил задачу еще в декабре зарегистрировать законопроекты, необходимые для налоговой реформы. Однако до сих пор не удалось договориться с Министерством финансов.

Проект закона должен быть принят до июля и начать работать со следующего года. Если он не будет принят к тому времени, мы не будем больше нарушать принцип стабильности. Тогда (заработает – ред. 24 канал) с 2024 года,

– объяснил Гетманцев.

К слову, нардеп подчеркнул, что на сегодняшний день власти уже завершили основные системные изменения в налоговое законодательство. Он не исключает, что будут внедряться еще некоторые точечные нововведения, однако крупных законопроектов как №5600 или №1210, если не говорить о системе налогообложения доходов физических и юридических лиц, точно не будет .