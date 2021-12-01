Портал "Дія.Бізнес" обновили: 3 новых возможности для предпринимателей

Минцифры представило 3 новых услуги на портале "Дія.Бізнес". Функционал пополнился маркетплейсом финансовых возможностей, аналитикой состояния украинского бизнеса и платформой импакт-инвестирования.

Обновленный портал дарит больше возможностей для украинских предпринимателей в цифровом формате. Обзор добавленного функционала – далее в материале.

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Маркетплейс финансовых возможностей

Отдельный раздел на портале, где собраны все финансовые возможности, доступные украинским предпринимателям. Здесь можно не только найти информацию, но и напрямую обратиться в учреждение, реализующее ту или иную финансовую программу для бизнеса.

В Минцифре обещают, что вскоре в этом разделе появятся разумные фильтры, которые будут сортировать возможности по сумме кредитования, процентной ставке, типу финансирования и так далее.

В настоящее время мы собрали более 60 уже доступных государственных, международных и банковских финансовых программ. Кроме того, был создан отдельный блок о финансовой грамотности,

– рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на презентации обновленного портала.

Аналитика состояния украинского бизнеса

Бесплатный онлайн-сервис, позволяющий оперативно получать аналитические данные о том, что происходит с украинским бизнесом в режиме реального времени.

Полный запуск модуля запланирован в декабре. Здесь будет генерироваться информация на основе открытых данных о:

ФЛП и юридических лицах;

налогах и лицензиях;

государственных проверках бизнеса;

публичных закупках;

торговле и экспорте;

финансах и отчетности.

Функционал нового онлайн-сервиса: смотрите видео

Платформа импакт-инвестирования

Сервис будет полезен предпринимателям, ведущим бизнес в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Платформа будет давать оценку, насколько предприятие готово к импактам-инвестициям, а также откроет возможность подать заявку на привлечение средств.