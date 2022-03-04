В частности, компания Porsche пожертвовала один миллион евро на предоставление экстренной помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, помогающие населению на местах,

– заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.

На что направят деньги

750 тысяч евро направили через программы ООН на помощь беженцев;

250 тысяч евро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, помогающий детям и молодежи.

Напомним, что уже около 100 компаний-гигантов больше не ведут бизнес с россиянами .



100 компаний больше не ведут бизнес с Россией