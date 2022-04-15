Популярный в России китайский автогигант Lifan остановил продажи на рынке страны-агрессора

Китайский автопроизводитель Lifan приостановил продажи в России. С начала года на территории страны-агрессора не было зарегистрировано ни одного нового авто компании.

Впрочем, вероятно, что сворачивание бизнеса не связано с полномасштабной войной России против Украины. Об этом сообщают росСМИ, 24 канал передает детали.

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Авто Lifan невозможно купить в России

Отмечается, что на 15 апреля нет предложений о продаже новых авто Lifan в России. Кроме того, недоступен официальный номер горячей линии, а русскоязычные страницы компании в социальных сетях не обновляются. Новые автомобили также отсутствуют в дилерских центрах.

При этом на российском сайте Lifan все еще "висит" информация о продаже седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако цены на них соответствуют официальным прайсам компании еще за 2017 год.

Еще несколько лет назад Lifan входил в список самых популярных китайских брендов на российском авторынке.

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