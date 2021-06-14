Популярный мем с собакой продали за рекордные 4 миллиона долларов

Культовый мем Doge побил рекорд и стал самым дорогим мемом. На NFT-аукционе он был продан за более чем 4 миллиона долларов.

Продали мем знаменитого взволнованного собаки в пятницу, 11 июня. Выставили его на аукцион на сайте Zora во вторник, 8 июня.

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Победитель – Pleasrdao – был назван в пятницу с заявкой на 1696,9 криптовалюты Ethereum, стоимость которой составляет примерно 4 миллиона долларов.

История мема

Мем продала Ацуко Сато, владелица популярного пса Кабос. Собака появился в сети в 2013 году как мем с использованием наложенного текста Comic Sans для описания вымышленного внутреннего монолога собаки. Это быстро стало одним из самых распространенных изображений в интернете. Все делились фотографией собаки, придумывая собственные смешные фразы.

После того, как мем стал популярным в 2013 году, 2 инженера-программисты создали криптовалюту, которую назвали Dogecoin – это была шутка на честь мему.

Doge присоединяется к ряду других мемов и вирусных видео, создатели которых получили известность благодаря продажам NFT.

К слову, в апреле мем "девушка-катастрофа" был продан почти за полмиллиона долларов.