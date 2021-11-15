Пополнение в списке богачей: режиссер "Властелина колец" стал миллиардером

Режиссер Питер Джексон официально стал миллиардером. Создатель трилогии "Властелин колец" разбогател благодаря продаже активов новозеландской студии, разрабатывавшей спецэффекты для серии фэнтезийно-приключенческих фильмов.

Компания-разработчик видеоигр Unity Software приобрела часть активов студии Weta Digital, которую режиссер основал совместно с партнерами. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.

Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Из мультимиллионера в миллиардеры

Питер Джексон был долларовым богачем еще до соглашения с Unity Software. За каждый фильм трилогии "Властелин колец" режиссер получил по 10 миллионов долларов в качестве аванса и не менее 10% от кассовых сборов после выхода картин на большие экраны. За следующую трилогию "Хоббит" Джексон получил уже по 20 миллионов долларов авансом и 20% от кассовых сборов.

В общей сложности кассовые сборы обеих трилогий составляли около 5 миллиардов долларов. Так, три фильма "Властелина колец" при смете в 281 миллион долларов принесли создателям 2,91 миллиарда, а серия кинолент "Хоббит" – 1,98 миллиарда долларов.

Собственную студию спецэффектов Weta Digital Джексон создал совместно с коллегой по цеху Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком во время работы над фильмом "Небесные создания" еще в 1993 году. Большую популярность студии принес выход на экраны "Властелина колец", для которого компания разрабатывала компьютерную графику.

Кто возглавляет список самых богатых миллиардеров

В настоящее время список самых богатых миллиардеров мира по оценкам Forbes возглавляют: