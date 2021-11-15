Компания-разработчик видеоигр Unity Software приобрела часть активов студии Weta Digital, которую режиссер основал совместно с партнерами. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.
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Из мультимиллионера в миллиардеры
Питер Джексон был долларовым богачем еще до соглашения с Unity Software. За каждый фильм трилогии "Властелин колец" режиссер получил по 10 миллионов долларов в качестве аванса и не менее 10% от кассовых сборов после выхода картин на большие экраны. За следующую трилогию "Хоббит" Джексон получил уже по 20 миллионов долларов авансом и 20% от кассовых сборов.
Собственную студию спецэффектов Weta Digital Джексон создал совместно с коллегой по цеху Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком во время работы над фильмом "Небесные создания" еще в 1993 году. Большую популярность студии принес выход на экраны "Властелина колец", для которого компания разрабатывала компьютерную графику.
Кто возглавляет список самых богатых миллиардеров
В настоящее время список самых богатых миллиардеров мира по оценкам Forbes возглавляют:
- Илон Маск – 271,5 миллиарда долларов.
- Джефф Безос – 203,1 миллиарда долларов.
- Бернар Арно – 199,4 миллиарда.
- Билл Гейтс – 138,8 миллиарда.
- Ларри Пейдж – 126,1 миллиарда.