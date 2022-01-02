Едва ли не основным залогом успеха в этом деле является анализ и понимание культурного бэкграунда той или иной страны. Основатель стартапа для изучения иностранных языков Preply Дмитрий Волошин делится рекомендациями, как украинцам лучше узнать культуру Запада.

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Как понять культуру Запада

Дмитрий Волошин отмечает, что в украинцев и американцев отсутствует общий ментальный бэкграунд . Люди, которые только на 5 лет старше предпринимателя, росли на советских фильмах и российских сериалах.

Я все это не смотрел. Поэтому могу пошутить так, что мои зарубежные коллеги меня поймут,

– делится Дмитрий Волошин.

Стартапер рассказывает, что на него оказал большое влияние сериал "Друзья" (Friends). По его словам, это было хорошее дополнение к тому, чтобы учить английский язык, а юмор впоследствии помог быть "на одной волне" с американскими и европейскими коллегами Preply.

Кроме него Дмитрий также советует украинцам посмотреть в оригинале сериалы Modern Family ("Американская семейка") и The Office ("Офис").

Для тех, кто предпочитает книги над фильмами, предприниматель советует прочитать :

Zero to One – "От нуля к единице! Заметки о стартапах, или как создать будущее";

Blitzscaling Рида Хофмана;

Algebra of Happiness – "Алгебра счастья. Заметки по поиску формулы успеха, любви и смысла жизни";

"Атлант расправил плечи";

The Promised Land – "Земля обетованная".