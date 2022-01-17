В прошлом году продажи элитных автомобилей Rolls-Royce составили 5 586 единиц. Показатель на 49% выше , чем в 2020 году, и является абсолютным рекордом за всю 117-летнюю историю компании.

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Причем здесь пандемия COVID-19

Генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отмечает, что пандемия помогла людям осознать быстротечность жизни , побуждая их тратить больше денег на приятные вещи. По его мнению, такое мышление и повлекло за собой рекордные продажи люксового автопроизводителя.

Из-за большой смертности от COVID-19 множество людей потеряли близких. Это привело их к мысли, что лучше жить здесь и сейчас, а не откладывать жизнь "на потом". Такое мышление в свою очередь значительно помогло продажам Rolls-Royce,

– отметил Мюллер-Отвос.

Наиболее заметный рост компания зафиксировала на рынке Китая и США – примерно по 30% от всех продаж Rolls-Royce за 2021 год. Доля европейского рынка составляет около 20%.

К слову, пока более бюджетные бренды боролись против глобального дефицита микрочипов, Rolls-Royce удалось избежать таких проблем . В частности, потому, что компания производит гораздо меньше автомобилей, а значит, нуждается в меньшем количестве микросхем.

В настоящее время Rolls-Royce продает авто исключительно на топливных двигателях . Вместе с тем в планах компании – выпустить свой первый электрокар Spectre в 2023 году , а к 2030 – полностью перейти на производство авто исключительно на электротяге.