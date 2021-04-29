Рост темпов продаж продуктов Apple, в частности, последней модели iPhone позволило компании получить положительную динамику котировок акций в прошлом году. Однако сейчас инвесторы хотят знать, сохранится ли эта динамика в дальнейшем.

Apple Inc., как ожидается, сообщит в среду 5 мая о рекордных доходах за квартал с января по март 2021 благодаря стремительному росту продаж iPhone премиум-класса и активному росту приобретений других продуктов компании, учитывая пандемию коронавируса.

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Спрос на новые, более дорогие iPhone с поддержкой технологии 5G, способствовал прогнозируемому 32% прыжку доходов во втором финансовом квартале компании Apple. По оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и составил 16,6 миллиарда долларов при общих доходах 77 миллиардов долларов.

FactSet (FactSet Research Systems Inc.) – американская компания в сфере интегрированных финансовых данных и программного обеспечения. В 2020 финансовом году общий доход компании FactSet составлял 1,56 миллиардов долларов

Инвесторы ожидают дальнейший рост прибыли компании

Сейчас отдельные инвесторы находятся в активном поиске "сигналов" того, что рост Apple продолжится во втором полугодии 2021 – несмотря на тот факт, что на данном этапе технологический сектор борется с нехваткой микрочипов и другими, обусловленными пандемией, препятствиями развития. В то же время определенная доля акционеров откровенно волнуется. Ведь акции компании выросли на 1,3% в этом году по состоянию на вторник (27 апреля), в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 12%, что свидетельствует о значительном отставании темпов роста акций Apple от общих темпов роста фондового рынка.

Apple и другие технологические гиганты получили значительную выгоду от того, что студенты и работники , которые начали работать удаленно, стали покупали их продукцию в рекордных объемах, что и обусловило стремительный рост цен на их акции . В прошлом году акции Apple выросли почти вдвое . По данным FactSet , их текущая оценка , которая определяется соотношением цены и прибыли , является высокой самой с декабря 2007 года . Такие стоимостные показатели и стали предпосылкой для роста ожиданий относительно результатов дальнейшей деятельности компании .

Модельный ряд iPhone 12 / Фото tomsguide.com

Значительная часть роста продаж в прошлом году была обеспечена в довольно неожиданных торговых нишах. В частности, Apple отметила рекордный спрос на компьютеры Mac и 11% рост продаж планшетов iPad. Прогнозируется, что этот рост продолжился и в марте 2021: продажи компьютеров Mac выросли на 27% до 6,8 миллиарда долларов, а iPad – на 29% до 5,6 миллиарда долларов.