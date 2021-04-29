Помог iPhone: компания Apple ожидает рекордных прибылей
Рост темпов продаж продуктов Apple, в частности, последней модели iPhone позволило компании получить положительную динамику котировок акций в прошлом году. Однако сейчас инвесторы хотят знать, сохранится ли эта динамика в дальнейшем.
Источник:The Wall Street Journal
Apple Inc., как ожидается, сообщит в среду 5 мая о рекордных доходах за квартал с января по март 2021 благодаря стремительному росту продаж iPhone премиум-класса и активному росту приобретений других продуктов компании, учитывая пандемию коронавируса.
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Спрос на новые, более дорогие iPhone с поддержкой технологии 5G, способствовал прогнозируемому 32% прыжку доходов во втором финансовом квартале компании Apple. По оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и составил 16,6 миллиарда долларов при общих доходах 77 миллиардов долларов.
Инвесторы ожидают дальнейший рост прибыли компании
Сейчас отдельные инвесторы находятся в активном поиске "сигналов" того, что рост Apple продолжится во втором полугодии 2021 – несмотря на тот факт, что на данном этапе технологический сектор борется с нехваткой микрочипов и другими, обусловленными пандемией, препятствиями развития. В то же время определенная доля акционеров откровенно волнуется. Ведь акции компании выросли на 1,3% в этом году по состоянию на вторник (27 апреля), в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 12%, что свидетельствует о значительном отставании темпов роста акций Apple от общих темпов роста фондового рынка.
Apple и другие технологические гиганты получили значительную выгоду от того, что студенты и работники, которые начали работать удаленно, стали покупали их продукцию в рекордных объемах, что и обусловило стремительный рост цен на их акции. В прошлом году акции Apple выросли почти вдвое. По данным FactSet, их текущая оценка, которая определяется соотношением цены и прибыли, является высокой самой с декабря 2007 года. Такие стоимостные показатели и стали предпосылкой для роста ожиданий относительно результатов дальнейшей деятельности компании.
Модельный ряд iPhone 12 / Фото tomsguide.com
Значительная часть роста продаж в прошлом году была обеспечена в довольно неожиданных торговых нишах. В частности, Apple отметила рекордный спрос на компьютеры Mac и 11% рост продаж планшетов iPad. Прогнозируется, что этот рост продолжился и в марте 2021: продажи компьютеров Mac выросли на 27% до 6,8 миллиарда долларов, а iPad – на 29% до 5,6 миллиарда долларов.
Настоящим "двигателем продаж" 2021 года выступила последняя модель iPhone: согласно оценкам, общий доход от продаж iPhone может вырасти на 42% до 41 миллиардов долларов . А топовые версии iPhone 12, похоже, еще больше повысят этот показатель.
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