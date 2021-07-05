Технологический гигант Microsoft 23 июня покорил новую вершину – достиг капитализации в 2 триллиона долларов. Такой скачок стал возможным благодаря доминированию компании на рынке облачных вычислений, ведь эпидемия коронавируса изменила запросы бизнеса, повысив спрос на "облака".

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У бизнеса – новые потребности

Перед каждой компанией ежедневно возникают вызовы:

Как сократить расходы (пересмотреть бизнес-процессы, сократить использование бумаги и т.п.).

Как оптимизировать IT-структуру.

Как уберечь данные от киберпреступников.

Как сделать бизнес еще более гибким и эффективным.

Пандемия коронавируса актуализировала старые потребности и создала новые. Компании вынуждены были перевести значительную часть персонала на удаленную работу, и это надо было сделать так, чтобы и дальше слаженно коммуницировать с командой и эффективно управлять проектами.

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда вам удобно и так, как удобно именно вам, благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Достичь этой цели стало возможным благодаря облачным сервисам. О неуклонном росте спроса на них свидетельствует статистика: согласно исследованиям Gartner рынок в 2021 году вырастет на 23%, достигнув 332 миллиардов долларов.

Растет спрос на использование облаков и у украинского бизнеса, причем еще динамичнее. Так, за 2020 год объем отечественного рынка облачных услуг вырос на 35%, по данным Synergy Research Group, поэтому движемся в мировых трендах.

Зачем бизнес переезжает в облака

В облака перебираются компании различных масштабов и любой сложности управления: и ведущие ритейлеры, и небольшие финтехфирмы. Все постепенно осознают, что без инвестиций в инфраструктуру бизнес не будет расти.

Преимущества облачной инфраструктуры :

Безопасность: каждая компания стремится быть максимально защищенной от внешних угроз, в том числе от хакерских атак.

Масштабируемость: развернуться, опередив конкурентов, и с минимальными затратами – едва не ключевая задача для современного бизнеса.

Дистанционный доступ: удаленный формат работы сегодня актуален, как никогда.

Гибридность и гибкость: успешному бизнесу нужна возможность при необходимости быстро релокализировать бизнес-процессы с облака в привычный режим.

Управление затратами (CAPex и Opex) позволяет высвободить бюджеты на развитие бизнеса по другим статьям.

Именно такие преимущества предлагает Microsoft Azure . Эта облачная платформа позволяет быстро создавать, развертывать сервисы и управлять ими. Украинский бизнес может воспользоваться всеми преимуществами платформы благодаря украинскому партнеру Microsoft – компании " Киевстар ".

Почему Киевстар

Ведущий оператор мобильной связи в Украине предлагает оптимальное конвергентное (комплексное, на основе четких алгоритмов) решение , в котором кроме Microsoft Azure задействован целый набор компонентов, крайне необходимых для качественного функционирования бизнеса, а именно:

Office 365 – пакет приложений для бизнеса (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Microsoft Teams т.п.);

коллокация – физическое размещение клиентского сервера на технической площадке оператора – в собственном дата-центре – или предоставления провайдером в аренду пользователю собственного сервера;

виртуализированные ресурсы Azure Stack ;

надежные каналы связи и тому подобное.

Экосистема сервисов от компании "Киевстар" / Фото Киевстар

Многолетний опыт Киевстар на рынке телекоммуникаций и достижения компании в сфере облачных сервисов свидетельствуют о высокой компетентности ее команды и является гарантией качества услуг и оптимальных финансовых условий для клиентов. И, что крайне важно, Киевстар не только предоставляет готовые технические решения, но и учит работать с ними на всех уровнях – от пользовательского к профессиональному администраторского, ведь имеет соответствующие компетенции, в том числе сертифицированные Microsoft.

Этот программный комплекс обеспечит вашему бизнесу сохранность в действительно глобальном масштабе: клиентские данные обрабатываются в 100 дата-центрах более чем в 60 регионах мира. Более того, благодаря гибридной модели использования и гибкой тарификации вы платите только за фактически использованный объем вычислительных ресурсов. Со своей стороны Киевстар гарантирует высокую скорость соединения и надежность передачи данных в своей сети.

Какие преимущества получает бизнес благодаря Microsoft Azure

Наиболее востребованные облачные сервисы: бухгалтерия, хранения, резервное копирование и аварийное восстановление информации являются базовыми преимуществами, которые предоставляет современному бизнесу технологический прогресс. Только имея возможность восстанавливать данные из резервных хранилищ бизнес может рассчитывать на стабильность.

Кстати, физические серверы во многих дата-центрах не всегда могут обеспечить максимальную сохранность данных. Так, недавно в Страсбурге сгорел один из крупнейших дата-центров в мире, а еще один был сильно поврежден.

Именно при таких форс-мажорах и пригодится бэкап данных в Microsoft Azure. Заметим, что дата-центр Киевстар соответствует требованиям Tier 3, то есть его устойчивость к отказам в работе достигает 99,982%.

Для эффективного использования возможностей облачных сервисов компания "Киевстар" предлагает первую в Украине интегрированную облачную платформу, полностью совместимую с экосистемой Microsoft Azure.

Azure Stack – это набор облачных сервисов и современных инструментов Microsoft для разработки программного обеспечения, осуществления бизнес-аналитики и интернета вещей. Среди них:

Cервисы Azure Stack от Киевстар / Фото Киевстар

Сервисы Azure Stack очень удобны в использовании, и спрос на них продолжает расти, прежде всего со стороны компаний, у которых есть потребность хранить данные именно в Украине и оперирующих большими объемами данных.

Почему облака – выгодные

Распространенное мнение о том, что переход в облака – только для крупного бизнеса, на самом деле является безосновательным стереотипом. Ведь нет смысла переносить в облако все ресурсы одновременно. Это можно делать постепенно, не тратя лишнего. Начнем с новых проектов или процессов, которые нуждаются в обновлении, дальше добавлять другие. Ценовая политика Киевстар и промо условия на его облачные сервисы позволят сделать этот переход комфортным. Многие средних компаний, наделав в свое время ошибок и устав от неудачных попыток самостоятельно перенести бизнес-процессы в облако, все равно потом обращаются за профессиональной помощью к техническим операторам.

Аутсорсинг -– гораздо дешевле, чем собственный дата-центр

К примеру, компания среднего масштаба поняла, что без собственного центра хранения и обработки данных ей сложно будет управлять всеми бизнес-процессами. Но посчитайте, сколько человеческих и финансовых ресурсов понадобится для того, чтобы организовать соответствующее подразделение, начиная от инфраструктуры и заканчивая набором квалифицированных кадров. Думаем, полученная сумма вас мгновенно убедит в том, что облачные сервисы от опытного оператора – это не роскошь, а очень разумная инвестиция.

Данные при дистанционной работе – в безопасности

Дистанционный формат работы, скажем, бухгалтерии, когда работников переведены на удаленный формат, а данные для работы хранятся в офисе, уже является веской причиной перевести весь финансовый учет в облако. Ведь, согласитесь, о какой безопасности может идти речь, когда работник имеет доступ к критически важной информации компании с компьютера дома, который, возможно, инфицирован вирусами или на котором установлен нелицензионный софт?

Надежность и бесперебойность процессов – почти 100%

Резервное облачное копирования вывело представление об информационной безопасности на совершенно новый уровень. В облаке хранятся не только текущие данные, но и бэкапы виртуальных образов и баз данных. То есть онлайн всегда доступна не только информация о текущей деятельности компании, но и готовые продукты.

Надежный оператор гарантирует компании, перешедшей в облако, не только стабильный доступ к ее данным и их защиту от злоумышленников, но и аварийное восстановление информации. Ведь в случае сбоя мгновенно происходит автоматическое переключение на актуальную копию инфраструктуры. Таким образом, компания не испытывает ни малейших убытков от простоя системы, а следовательно, может быть уверена в своем безоблачном будущем в облачном измерении.