Как получить 1,3 миллиона долларов инвестиций за пост в соцсети: история успеха Stakester

Том Фейри основал стартап в области киберспорта Stakester около двух лет назад. Обычный пост в LinkedIn помог ему привлечь 1,3 миллиона долларов инвестиций.

Инвестиционный чек Том Фейри получил от человека, с которым до того никогда не общался. Сейчас стартапер рассказывает, как ему это удалось.

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Успех Stakester

Когда прошел год с момента создания стартапа, Stakester как раз закрывали первый раунд финансирования. На том этапе Том не имел целью привлекать какие-либо дополнительные средства. Тогда стартап потерял внимание инвесторов, и основатель стремился о себе напомнить.

Первый раунд показал, что когда говорится о привлечении денег, инвесторов интересует исключительно перспектива их прибыли. Тогда Том понял, что нужно привлекать внимание к Stakester чем, что бы подтверждало реальный потенциал стартапа.

Имея это в виду, Том выделил следующие приоритеты:

Показать рост. Подчеркнуть его стремительность. Сделать так, чтобы это увидели много людей. Сделать так, чтобы это увидели "нужные" люди.

Пост на 1,3 миллиона долларов

Пост на LinkedIn, который помог привлечь Stakester 1,3 миллиона долларов инвестиций, был стратегическим инструментом Тома Фейри. Стартапер рассказывает, какой была его формула успеха:

Добавьте метрику. На самом деле, неважно, какие показатели на графике – главное, чтобы они были стремительными и демонстрировали положительный рост. Указывайте короткие промежутки времени. Например, вместо "4 недели" напишите "1 месяц" – читатель визуализирует короткую перспективу. Хэштеги и гиперссылки. Все соцсети, в том числе LinkedIn, дают приоритет постам, которые удерживают читателей на ресурсе. Если вам нужно дать гиперссылку на сторонний ресурс, оставьте ее в первом комментарии к своему посту. Не забывайте о релевантных хэштегах. Люди и привлечение внимания. Прикрепите как можно больше людей, которые имеют отношение к вашей области деятельности. Если это сделать, то ваш пост появится в новостных лентах других пользователей и привлечет внимание большей аудитории.

Пост Тома, который принес его компании 1,3 миллиона долларов / Скриншот платформы LinkedIn