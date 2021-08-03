Правда, под это требование подходит не любая визитка. Для того чтобы она облагалась налогом, на ней должны быть указаны логотип и реквизиты субъекта хозяйствования, а также личные данные работника.
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Конечно же налог на стоимость визитных карточек не станет существенным ударом по зарплате, но опрошенные UBR юристы крайне скептически отнеслись к такому обоснованию львовских налоговиков.
Размер сбора и кто заплатит
Адвокат Марина Семенова с "ЮФ" Семенова и партнеры", заявила, что, даже если согласиться с утверждением налоговиков, включение или невключение визиток в налогооблагаемый доход не должно беспокоить работника – за него сбор полученных визиток должен заплатить работодатель, как налоговый агент.
В этом случае необходимо рассчитать количество визиток, которые выданы отдельным сотрудникам и их стоимость,
– пояснила адвокат.
Если компания ежемесячно тратит большое количество визитных карточек – скажем, 1000 штук, – то в масштабах всего предприятия дополнительные расходы составят 52,2 гривны.
Обоснованы ли аргументы налоговиков
НКУ определяет, что налоговая ставка в 18% применяется не только к заработной плате служащего, но и к дополнительным благам, полученным им бесплатно – материальным и нематериальным ценностям, услугам и т.д., если они не связаны с исполнением работником своих обязанностей.
Кроме того, в львовской налоговой дополнительным аргументом приводят определение рекламы в соответствующем законе, где сказано, что это "информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лиц или товара".
Львовские налоговики считают визитки частью зарплаты / Фото 24 канал
Видимо, имеется в виду, что визитка является благом для работника еще по той причине, что способствует осведомленности потребителей о его услугах.
Однако, как считает адвокат Марина Семенова на основании тех же норм НКУ, которыми пользуются сотрудники налоговой, визитная карточка не может считаться "дополнительным благом".
Так, в приводимых львовской налоговой службой пунктах 164.2.17 и 164.2 статьи 164 НКУ указан перечень всех возможных "дополнительных благ", которые подлежат налогообложению.
Семенова подчеркивает, что, согласно перечню, который является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит, налогооблагаемым дополнительным благом может быть только доход, индивидуально предназначенный для такого налогоплательщика.
Визитная же карточка является атрибутом самой компании и инструментом ее хозяйственной деятельности.
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Визитная же карточка является атрибутом самой компании и инструментом ее хозяйственной деятельности.
Адвокат Марина Семенова объясняет, что визитные карточки, на которых указаны, в частности, логотип, реквизиты предприятия:
- во-первых, свидетельствуют о наличии трудовых отношений работника с работодателем,
- во-вторых, необходимы работнику именно для выполнения обязанностей трудового найма,
- в-третьих, необходимы самом работодателю, поскольку все визитные карточки сотрудников изготавливаются в соответствии с корпоративным стилем компании и является частью бренд-бука компании
Как реагировать бизнесу
Налоговики не уточнили, будут ли они при проведении проверок карать работодателей за невключение стоимости купленных визиток в налогооблагаемый доход, и как именно будут устанавливать, сколько сотрудников получили от работодателя визитки и в каком количестве.
Адвокаты советуют при возникновении споров обращаться в суд / Фото Unsplash
Марина Семенова советует предпринимателям при возникновении споров с контролирующими органами обращаться в суд и отстаивать свою позицию.
Впрочем, сейчас понятие "дохода" все же имеет различные трактовки – потому, чтобы опротестовать требования налоговой, следует сослаться на презумпцию правомерности решений налогоплательщика, отмечает управляющий партнер ЮК "Матковская и партнеры" Юлия Матковская.
Согласно этому положению, если норма закона или другого нормативно-правового акта допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков – исходя из чего решение можно принять в пользу как налогоплательщика, так и контролирующего органа, – правомерным будет считаться решение налогоплательщика.