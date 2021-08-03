Правда, под это требование подходит не любая визитка. Для того чтобы она облагалась налогом, на ней должны быть указаны логотип и реквизиты субъекта хозяйствования, а также личные данные работника.

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Конечно же налог на стоимость визитных карточек не станет существенным ударом по зарплате, но опрошенные UBR юристы крайне скептически отнеслись к такому обоснованию львовских налоговиков.

Размер сбора и кто заплатит

Адвокат Марина Семенова с "ЮФ" Семенова и партнеры", заявила, что, даже если согласиться с утверждением налоговиков, включение или невключение визиток в налогооблагаемый доход не должно беспокоить работника – за него сбор полученных визиток должен заплатить работодатель, как налоговый агент.

В этом случае необходимо рассчитать количество визиток, которые выданы отдельным сотрудникам и их стоимость ,

– пояснила адвокат.

Согласно ценовому предложению в одной из киевских типографий, 100 визитных карточек на глянцевом картоне и плотностью 300 гр./кв. м. стоит 99 гривен. Таким образом, даже если один работник в месяц будет получать от работодателя по 100 визиток, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 гривны налога.

Если компания ежемесячно тратит большое количество визитных карточек – скажем, 1000 штук, – то в масштабах всего предприятия дополнительные расходы составят 52,2 гривны.

Обоснованы ли аргументы налоговиков

НКУ определяет, что налоговая ставка в 18% применяется не только к заработной плате служащего, но и к дополнительным благам, полученным им бесплатно – материальным и нематериальным ценностям, услугам и т.д., если они не связаны с исполнением работником своих обязанностей.

Кроме того, в львовской налоговой дополнительным аргументом приводят определение рекламы в соответствующем законе, где сказано, что это "информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лиц или товара".

Львовские налоговики считают визитки частью зарплаты / Фото 24 канал

Видимо, имеется в виду, что визитка является благом для работника еще по той причине, что способствует осведомленности потребителей о его услугах.

Однако, как считает адвокат Марина Семенова на основании тех же норм НКУ, которыми пользуются сотрудники налоговой, визитная карточка не может считаться "дополнительным благом".

Так, в приводимых львовской налоговой службой пунктах 164.2.17 и 164.2 статьи 164 НКУ указан перечень всех возможных "дополнительных благ", которые подлежат налогообложению.

Семенова подчеркивает, что, согласно перечню, который является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит, налогооблагаемым дополнительным благом может быть только доход, индивидуально предназначенный для такого налогоплательщика.

Визитная же карточка является атрибутом самой компании и инструментом ее хозяйственной деятельности.

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Визитная же карточка является атрибутом самой компании и инструментом ее хозяйственной деятельности.

Адвокат Марина Семенова объясняет, что визитные карточки, на которых указаны, в частности, логотип, реквизиты предприятия:

во-первых, свидетельствуют о наличии трудовых отношений работника с работодателем,

во-вторых, необходимы работнику именно для выполнения обязанностей трудового найма,

в-третьих, необходимы самом работодателю, поскольку все визитные карточки сотрудников изготавливаются в соответствии с корпоративным стилем компании и является частью бренд-бука компании

Как реагировать бизнесу

Налоговики не уточнили, будут ли они при проведении проверок карать работодателей за невключение стоимости купленных визиток в налогооблагаемый доход, и как именно будут устанавливать, сколько сотрудников получили от работодателя визитки и в каком количестве.

Адвокаты советуют при возникновении споров обращаться в суд / Фото Unsplash

Марина Семенова советует предпринимателям при возникновении споров с контролирующими органами обращаться в суд и отстаивать свою позицию.

Впрочем, сейчас понятие "дохода" все же имеет различные трактовки – потому, чтобы опротестовать требования налоговой, следует сослаться на презумпцию правомерности решений налогоплательщика , отмечает управляющий партнер ЮК "Матковская и партнеры" Юлия Матковская.

Согласно этому положению, если норма закона или другого нормативно-правового акта допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков – исходя из чего решение можно принять в пользу как налогоплательщика, так и контролирующего органа, – правомерным будет считаться решение налогоплательщика.