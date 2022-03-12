Получили 2 миллиона заявок: Федоров рассказал о выплатах 6 500 гривен в рамках єПідтримки

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины наша власть пытается всеми возможными способами поддерживать украинцев, в том числе финансово. Для этого, в частности, создали новую инициативу єПідтримка.

В течение 4 дней Министерство цифровой трансформации получило 2 миллиона заявок на выплаты в рамках программы. Об этом сообщил Михаил Федоров на своей странице в телеграме.

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Как получить выплаты в рамках программы єПідтримка

Финансовую помощь от государства могут получить все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, а также ФЛП всех групп. Принять участие в программе могут украинцы из тех населенных пунктов, в которых ведутся активные боевые действия.

Подать заявку можно в несколько кликов:

оформить специальную карту в одном из банков-партнеров;

в Дие нажать на "Услуги" – "єПідтримка" – "Получить помощь".

Добавим, что средства можно тратить без ограничений на что угодно, в том числе снимать наличные в банкоматах или перечислять полученную финансовую помощь на другие банковские счета и карты.

Где работает программа єПідтримка

Сейчас программа действует в таких областях Украины:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Днепропетровская,

Киевская и город Киев.

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