Получили 2 миллиона заявок: Федоров рассказал о выплатах 6 500 гривен в рамках єПідтримки

12 марта 2022 , 19:02
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Источник:

телеграм Михаила Федорова

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины наша власть пытается всеми возможными способами поддерживать украинцев, в том числе финансово. Для этого, в частности, создали новую инициативу єПідтримка.

В течение 4 дней Министерство цифровой трансформации получило 2 миллиона заявок на выплаты в рамках программы. Об этом сообщил Михаил Федоров на своей странице в телеграме.

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Как получить выплаты в рамках программы єПідтримка

Финансовую помощь от государства могут получить все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, а также ФЛП всех групп. Принять участие в программе могут украинцы из тех населенных пунктов, в которых ведутся активные боевые действия.

Подать заявку можно в несколько кликов:

  • оформить специальную карту в одном из банков-партнеров;
  • в Дие нажать на "Услуги" – "єПідтримка" – "Получить помощь".

Добавим, что средства можно тратить без ограничений на что угодно, в том числе снимать наличные в банкоматах или перечислять полученную финансовую помощь на другие банковские счета и карты.

Где работает программа єПідтримка

Сейчас программа действует в таких областях Украины:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Житомирская,
  • Одесская,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Киевская и город Киев.

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Автор: Сергій Зятюк