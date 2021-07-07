Согласно данным ежегодного доклада World Wealth Report 2021 французской консалтинговой компании Capgemini SA, в прошлом году количество богачей на планете выросло на 6,3%, а их совокупное состояние еще больше – на 7,6%. World Wealth Report использует финансовые показатели 71 государств, которые генерируют около 98% мирового валового национального дохода и охватывают 99% капитализации мировых фондовых рынков.

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Таким образом 2020 год позволил долларовым миллионерам и миллиардерам в мире увеличить собственное совокупное состояние до впечатляющей суммы в 79,6 триллиона долларов. Состоянием более миллиона долларов теперь в мире могут похвастаться более 20,8 миллиона человек, что значительно больше половины населения Украины. Росту богатства участников мировых рейтингов богачей способствовал существенный подъем фондовых рынков, имевший место в 2020 году.

В какой стране больше всего богачей

Среди стран по количеству долларовых миллионеров и миллиардеров первенство в прошлом году сохранили США , где проживает более 6,575 миллиона богачей, а их общее количество в стране выросла на 11,3%.

Почти вдвое меньше – 3,537 миллиона долларовых миллионеров в Японии , которая с ростом 6,2% заняла второе место.

Третье место за Германией, в которой с населением в 83,2 миллиона человек 1,535 миллиона человек, имеют миллионные состояния.

Это позволило ФРГ обойти 1,4 миллиардный Китай, где был зафиксирован рост количества богачей на 11% до 1,461 миллиона человек, что обеспечило ему четвертое место рейтинга.

В США, Японии, Германии и Китае проживает две трети богачей мира.

Следует отметить, что эти четыре страны аккумулировали 62,9% от числа всех богачей в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году.

Какие регионы в мире лидируют по количеству миллионеров

Количество богачей в регионе Северной Америки в 2020 году выросла на 10,7% и достигла отметки в 7 миллионов человек , с суммарным капиталом 24,3 триллиона долларов , обеспечив региону первое место в рейтинге.

Регион Северной Америки лидирует в рейтинге миллионеров / Инфографика Worldwealthreport

Северная Америка впервые за 5 лет обошла Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором количество богачей выросла на 5,8% до 6,9 миллиона человек . В то же время их состояние выросло на 8,4%, и лишь немного уступает богатству миллионеров из Северной Америки – 24 триллиона долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион на втором месте / Инфографика Worldwealthreport

Третье место в мире занимает Европа, где количество богатых людей выросло на 2,8% до 5,4 миллиона человек , с совокупными доходами в 17,5 триллиона долларов

Европа третья в рейтинге миллионеров / Инфографика Worldwealthreport

На Ближнем Востоке – количество долларовых миллионеров выросло на 6,8% до 0,81 миллиона человек. Несмотря на уменьшение количества богачей в Латинской Америке на 4% до 0,6 миллиона человек, этот регион все еще опережает Африку, где несмотря на рост в 2,7%, количество миллионеров составляет лишь 0,18 миллиона человек.

На долю трех последних регионов в рейтинге приходится только 13,7 триллиона долларов состояния:

Латинская Америка – 8,8 триллиона,

Ближний Восток – 3,2 триллиона,

Африка – 1,7 триллиона.

Где миллионеров в прошлом году стало меньше

Несмотря на то, что мировой тренд к росту числа долларовых миллионеров и их состояний довольно стабилен, в рейтинге первых 25 стран, все же нашлись и свои "неудачники". Речь идет о странах, в которых количество богачей уменьшилось, а таких в первой 25-ке рейтинга оказалось целых три.