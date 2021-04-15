Amazon выпустил серию своих беспроводных наушников Echo Buds с кодовым названием "Пауэлл". Они рассчитаны на то, чтобы переманить клиентов Apple, Google и Samsung. Особая серия Echo Buds имеет более низкую цену.

Amazon надеется, что низкая цена своих Echo Buds выделит его в переполненном поле беспроводных гарнитур. В документах также отметили, что в первую очередь эти наушники нацелены на покупателей с годовым доходом не более 50 000 долларов.

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Конечно, Amazon подчеркивает функции наушников, однако акцент делает именно на доступной цене. Это показывает стратегию компании.

Большинство аппаратных устройств Amazon, включая популярный умный динамик Echo, стоят примерно 100 долларов США или ниже, чтобы сделать их максимально доступными.

Целевым клиентом есть кто-то, кто новичок в настоящий категории беспроводных наушников,

– написано в документах.

"Эти клиенты заметили популярность AirPods, но затруднились покупать их, поскольку они не совсем понимают преимущества или не желают тратить более 150 долларов на наушники", – добавили в документах компании.

Стоит заметить, что прес-секретар Amazon отказался комментировать такую ​​тактику.

Внутренние документы также показали, что "показатель цены" упоминался первым в списке из 5 основных дифференциатора и преимуществ для потребителей.

Там указано, что Amazon хочет применять "дифференцированную" ценовую стратегию, поскольку предполагает, что средняя цена продажи беспроводных гарнитур останется выше 100 долларов в течение следующих нескольких лет. Компания конкретно перечислила таких конкурентов:

AirPods от Apple ;

; Pixel Buds от Google ;

; Galaxy Buds от Samsung.

"Echo Buds обещают обеспечить удобный доступ к Alexa во время движения. Однако именно сдержанный и удобный дизайн, активное шумоподавление с прекрасным звуком и функции Alexa – все это по цене менее 100 долларов наконец заставит этих клиентов приобрести их", – подытожили в документе.

Справка. Функция Alexa – голосовой ассистент, который выполняет различные указания пользователя.

Echo Buds от Amazon: что известно