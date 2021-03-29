Самый богатый человек Чехии – 56-летний Петр Келлнер – погиб 27 марта на Аляске. Вертолет, на котором он летел, разбился возле ледника. У Келлнера осталась жена и 4 детей. Подробнее об интересных моментах и достижениях миллиардера – в материале 24 канала.

Юность Келлнера

Петер Келлнер родился 20 мая 1964 года в городе Чешский-Липа. Он окончил среднюю экономическую школу в городе Либерце. Уже в 1986 году – экономический факультет Пражского экономического университета.

К теме Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в результате падения вертолета на Аляске

В конце 1980-х годов Келлнер работал ассистентом продюсера на киностудии Barrandov. Это продолжалось год. У Келлнер также была возможность попробовать себя в актерстве.

Работая ассистентом, он снялся в эпизоде ​​фильма "Время слуг" Ирэны Павласковой. Лента попала в программу Каннского кинофестиваля.

Первые карьерные попытки и успех

Келлнер оставил работу ассистента и в 1990 году устроился в чешскую компанию Impromat.

Справка. Impromat – тогда эта компания занималась исключительно импортом и продажей копировальных машин из Японии.

В начале 1990-х годов Келлнер начал продавать канцелярские товары. Чешский предприниматель начал продавать копировальные машины. Благодаря этому бизнесу он сумел создать капитал. Тогда Келлнеру удалось получить большой кредит. Его компания приобрела акции 200 чешских предприятий.



Успех Келлнера поражал / Фото realitatea

Как появилась PPF Group

Келлнер основал инвестиционный фонд PPF Group. Он использовал его для покупки контрольного пакета акций крупнейшего чешского страховщика, когда приватизировал его.

Чем занималась группа PPF:

страхованием;

финансами;

телекоммуникациями;

производством СМИ.

Его собственность – 94,25% акций холдинговой компании.

Важно! Келлнер занял 70 место в списке миллиардеров Forbes World. Его капитал оценивается в 17,5 миллиарда долларов.

Ранее PPF также владела фирмой "Эльдорадо". В конце 2016 она продала сеть "Сафмару".

"Миллиардер-невидимка"

Как сообщило издание "Апостроф", зарубежные СМИ называли Келлнера "миллиардером-невидимкой". Главной причиной стало то, что он с 1995 по 2007 годы избегал интервью и публичности.



Келлнер погиб в авиакатастрофе / Фото globallookpress

Бизнес в России

Келлнер в 1993 году основал в России инвестиционный фонд "Петр Великий", который вкладывал деньги в различные акции. В частности, "РАО ЕЭС" и ГКО.

В 1998 году фонд неожиданно завершил свою деятельность. Тогда из страны вывезли все активы – примерно 30 – 50 миллионов долларов.

Благотворительная деятельность

В рамках основанной им PPF Group Келлнер осуществлял благотворительную деятельность.

Сферы, в которые вкладывал миллиардер:

культура;

искусство;

среднее образование.

Также он делал индивидуальные благотворительные взносы.

Стоит прочитать Умер киборг Игорь Гофман: он боролся с тяжелой болезнью

Впоследствии вместе со своей женой Ренатой миллиардер основал благотворительный фонд семьи Келлнер. Он специализировался именно на области образования и науки.

Кроме этих сфер, фонд отличился и другими вложениями. В 2010 году Келлнеры предоставили 9 миллионов крон нескольким чешским городам. Эти деньги использовали на преодоление последствий наводнений.

Интересно! Миллиардера можно назвать довольно скромным, ведь он не только избегал интервью, но и не комментировал информацию о своих благотворительных проектах

Также Келлнер в 2002 году начал строительство гимназии-интерната OPEN GATE, которая расположена в Бабице под Прагой. Миллиардер отмечал, что таким образом хотел помочь тем, кто находится в сложных жизненных условиях.

Главное о трагедии на Аляске