Подработка на лето: какими специалистами украинцы интересуются больше всего

Украинцы весной 2021 года больше всего интересуются финансовыми услугами. Высокий спрос на ремонтников и бьюти-мастеров. Однако есть и другие профессии, в которых нуждаются.

Аналитики подготовили информацию для тех, кто планирует заработать дополнительные деньги летом 2021 года. Что пытаются найти украинцы из разных девайсов – читайте дальше.

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Поиски с компьютера

Украинцы, которые интересовались услугами с компьютера, чаще всего искали все, что связано со здоровьем. В частности, медсестру разыскивали 400 тысяч раз.

Также много украинцев захотели обновить ремонт – таких запросов миллион. В то же время на ремонт холодильника – 500 тысяч запросов. Кроме ремонта внутри дома не забыли и о дворе. Установить забор хотели 390 тысяч человек.

Поиски с телефонов и планшетов

Android

670 тысяч запросов – ремонт.

430 тысяч – установка натяжных потолков.

iPhone

203 тысячи запросов – ремонт.

153 тысячи – уборка квартир.

Также любители смартфонов чаще интересуются бьюти-процедурами:

маникюр – 650 тысяч поисков с Android, 214 тысяч – с iOS;

наращиванием ресниц – 605 тысяч и 159 тысяч соответственно.

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Оплата труда