Аналитики подготовили информацию для тех, кто планирует заработать дополнительные деньги летом 2021 года. Что пытаются найти украинцы из разных девайсов – читайте дальше.
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Поиски с компьютера
Украинцы, которые интересовались услугами с компьютера, чаще всего искали все, что связано со здоровьем. В частности, медсестру разыскивали 400 тысяч раз.
Также много украинцев захотели обновить ремонт – таких запросов миллион. В то же время на ремонт холодильника – 500 тысяч запросов. Кроме ремонта внутри дома не забыли и о дворе. Установить забор хотели 390 тысяч человек.
Поиски с телефонов и планшетов
Android
- 670 тысяч запросов – ремонт.
- 430 тысяч – установка натяжных потолков.
iPhone
- 203 тысячи запросов – ремонт.
- 153 тысячи – уборка квартир.
Также любители смартфонов чаще интересуются бьюти-процедурами:
- маникюр – 650 тысяч поисков с Android, 214 тысяч – с iOS;
- наращиванием ресниц – 605 тысяч и 159 тысяч соответственно.
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Оплата труда
- Наибольшую оплату готовы отдать в категории "Продажа бизнеса" – в среднем 14 тысяч гривен.
- В сфере туризма и иммиграции – в среднем 2,3 тысячи гривен за услугу.
- Перевозки и аренда транспорта – 1,7 тысячи гривен за услугу.