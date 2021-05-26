Аналитики подготовили информацию для тех, кто планирует заработать дополнительные деньги летом 2021 года. Что п ытаются найти украинцы из разных девайсов – читайте дальше.

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Поиски с компьютера

Украинцы, которые интересовались услугами с компьютера, чаще всего искали все, что связано со здоровьем. В частности, медсестру разыскивали 400 т ысяч раз.

Также много украинцев захотели обновить ремонт – таких запросов миллион. В то же время на ремонт холодильника – 500 т ысяч запросов. Кроме ремонта внутри дома не забыли и о дворе. Установить забор хотели 390 т ысяч человек.

Поиски с телефонов и планшетов

Android

670 т ысяч запросов – ремонт.

ысяч 430 т ысяч – установка натяжных потолков.

iPhone

203 т ысячи запросов – ремонт.

ысячи 153 т ысячи – уборка квартир.

Также любители смартфонов чаще интересуются бьюти-процедурами:

маникюр – 650 т ысяч поисков с Android, 214 т ысяч – с iOS;

ысяч ысяч наращиванием ресниц – 605 т ысяч и 159 т ысяч соответственно.

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Оплата труда

Наибольшую оплату готовы отдать в категории "Продажа бизнеса" – в среднем 14 т ысяч гривен. В сфере туризма и иммиграции – в среднем 2,3 тысячи гривен за услугу. Перевозки и аренда транспорта – 1,7 тысячи гривен за услугу.