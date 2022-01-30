Об этом рассказал бывший посол Канады в Украине, а ныне бизнес-омбудсмен Роман Ващук. По его словам, такая практика непонятна западным партнерам украинских компаний.

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Что шокирует западных бизнес-партнеров Украины

Когда представителям западного бизнеса пытаются что-то объяснить об Украине, говорят, что это страна, где бизнес построен на отношениях . Это так вежливо сказано. То есть многое зависит от межличностных отношений, а не только от формальных процедур и документов. Так было еще в 90-х, 2000-х и сейчас продолжается во многих секторах Украины. Роман Ващук бизнес-омбудсмен Украины

При этом бизнес-омбудсмен отмечает, что украинских компаний, которые уже глобализированы, это не касается . Их бизнес-практики подобны существующим в США, Европе или Канаде. В частности, во внутреннем IT-секторе такие атавизмы не играют никакой роли.

Вместе с тем, по словам Ващука, в других сферах все еще существует подобная практика, когда "контракт – это только начало дискуссии , а не ее конец".

В Украине бывает так: подписали, а потом будем договариваться, как оно действительно должно быть,

– добавил бизнес-омбудсмен.

Чиновник отметил и противоположное явление при заключении договоров – когда все документируется до последней запятой. По мнению Ващука, это очень загружает бизнес-отношения – настолько, что, в конце концов, все приходится "разруливать" в ручном режиме.