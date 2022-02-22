С поддержкой Баффета и Джека Ма: как бразильская финтех-компания оказалась на грани краха

Основатели компании StoneCo Андре Стрит и Эдуардо де Понтес менее чем за 10 лет преуспели и привлекли поддержку самых известных инвесторов мира. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.

Сначала они изменили, как предприниматели в Бразилии, обрабатывали платежи. Определенным образом они подражали компании бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси. Речь идет о Square.

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История успеха

Это позволило бизнесменам получить поддержку известных инвесторов и миллиардеров. К примеру, компанию Berkshire Hathaway легендарного Уоррена Баффета, китайского предпринимателя Джека Ма и семью Уолтон, создавшей свой капитал благодаря сети магазинов Walmart. Андре Стрит и Эдуардо Понтес и сами к 40 годам стали миллиардерами.

Успешный опыт подтолкнул предпринимателей к расширению географии компании. В частности, в их планы входили Великобритания, Португалия и Средний Восток. Однако неожиданно все вышло из-под контроля. Освоив сферу платежей, бразильская финтех-компания Stone обратила внимание на кредитование, ведь это могло стать прибыльным бизнесом.

Недооцененные риски

В последние несколько лет компания начала раздавать деньги малым и средним клиентам по всей Бразилии и недооценила риски. В этот список входят:

инфляция,

глобальная пандемия,

поднятие процентных ставок центральным банком,

возвращение экономики в рецессию.

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Со временем набрала обороты проблема с возвратом средств, что заставило Stone прекратить выдавать ссуды. После этого количество проблем только увеличивалось, а инвесторы становились все более нетерпеливыми. Акции финтеха за последний год обесценились на 88%. В результате капитализация компании снизилась на 25,6 миллиарда долларов. К моменту создания этого материала стоимость акций бразильского финтеха колеблется на уровне 10,61 доллара за каждую. Оценка компании составляет 3,27 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

В результате компания, занимающаяся платежными технологиями и являющаяся одним из лидеров по темпам развития, оказалась на грани краха и стала напоминанием для других об опасности попыток перехитрить классические банки на рынке, где они председательствуют десятилетиями.

Что такое рецессия Этот макроэкономический термин, фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Портфельный менеджер компании Mirae Asset Global Investments добавил, что опыт Stone – это урок других бразильских цифровых банков и аналогичных платформ. Несмотря на то, что компания была "лучшей в своем классе" в секторе финансовых технологий на рынке Латинской Америки, но последние трудности подорвали ее доверие.