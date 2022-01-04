Решение Tesla открыть шоурум в конфликтном регионе КНР вызвало шквал критики . Отмечается, что там используются принудительный труд представителей уйгурского народа и других мусульманских меньшинств.

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Представительство Tesla в конфликтном регионе КНР

Американский производитель электрокаров 31 декабря заявил в своем официальном аккаунте в Weibo об открытии автосалона в региональной столице Синьцзяна, Урумчи.

В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие,

– говорится в сообщении Tesla.

Tesla, у которой есть множество поклонников в Китае, быстро развивает бизнес в этой стране. Однако, открыв представительство в конфликтном регионе, она получила репутационные потери . С ними столкнулись и другие американские компании, в том числе Walmart и Intel, пишет The Wall Street Journal.

Справка. В декабре 2021 года Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, из-за использования там принудительного труда. Белый дом также ввел санкции в отношении компаний и лиц, причастных к кампании по ассимиляции уйгуров и других меньшинств в Китае.

Совет по американо-исламским отношениям, крупнейшая правозащитная организация США по вопросам мусульман, раскритиковала решение Tesla открыть автосалон в Синьцзяне, заявив, что компания таким образом " поддерживает геноцид уйгуров ".

Илон Маск должен немедленно закрыть выставочный центр Tesla в Синьцзяне,

– заявила организация на своей странице в твиттере.

Похожую критику высказали также Торговая группа США, Альянс американских производителей и сенатор Марко Рубио. Добавим, что из-за давления властей Китая на уйгуров, США и несколько других стран планируют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине.