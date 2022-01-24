Как подать годовую декларацию ФЛП и уплатить налоги в приложении "Дія"

ФЛП 1 – 3 групп могут уплачивать налоги и подавать налоговые декларации в приложении "Дія". Ранее отправка отчетов налоговой онлайн была доступна только через Электронный кабинет.

Приложение "Дія" позволяет теперь заполнять отчетность быстрее, чем Электронный кабинет налогоплательщика. О том, как подать годовую декларацию ФЛП за 2021 год в приложении "Дія" – читайте дальше.

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Как подать декларацию ФЛП 1 – 2 групп

Для того чтобы заполнить и отослать годовую декларацию через "Дія", ФЛП 1 – 2 групп нужно:

Выбрать в приложении раздел "Послуги", затем "Податки ФОП" и "Декларації".

Указать общую сумму дохода за прошедший календарный год и личные контактные данные.

и личные контактные данные. Приложение "Дія" автоматически заполнит все данные об уплате Единого налога и Единого социального взноса.

Внимательно проверьте информацию и если обнаружили ошибку – исправьте ее.

и если обнаружили ошибку – исправьте ее. Подпишите декларацию с помощью "Дія.Підпис".

Годовая декларация ФЛП в приложении "Дія" для ФЛП 3 группы

В приложении выберите "Послуги", затем "Податки ФОП" и "Декларації".

Укажите общую сумму доходов лишь за 4 квартал прошлого года (октябрь, ноябрь и декабрь).

прошлого года (октябрь, ноябрь и декабрь). Дія подаст запрос в налоговую на получение деклараций за три предыдущих отчетных квартала и автоматически подтянет сумму задекларированных ранее доходов.

Сумма Единого налога, подлежащая уплате, рассчитается автоматически , как и данные о ЕСВ.

, как и данные о ЕСВ. Откорректируйте все данные и суммы в декларации.

Подпишите декларацию с помощью "Дія.Підпис".

Обратите внимание, что все данные и суммы в декларации можно отредактировать. Поэтому внимательно проверяйте и исправляйте информацию, если находите ошибку. Под кнопкой "Підписати та надіслати" внизу страницы можно скачать PDF-файл с предыдущей версией декларации, чтобы проверить заполненные поля.

Подача годовой налоговой декларации в приложении "Дія": смотрите видео

Уплата налогов

Кроме подачи отчетности, в приложении "Дія" можно сразу уплатить налоги за определенный период деятельности ФЛП. Для этого нужно зайти в "Податки ФОП", затем "Сплата податків та зборів", выбрать период, за который вы планируете уплатить ЕП или ЕСВ и заполнить необходимые данные.