Приложение "Дія" позволяет теперь заполнять отчетность быстрее, чем Электронный кабинет налогоплательщика. О том, как подать годовую декларацию ФЛП за 2021 год в приложении " Дія " – читайте дальше.

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Как подать декларацию ФЛП 1 – 2 групп

Для того чтобы заполнить и отослать годовую декларацию через " Дія ", ФЛП 1 – 2 групп нужно:

Выбрать в приложении раздел " Послуги ", затем " Податки ФОП " и "Декларації".

Послуги Податки ФОП Указать общую сумму дохода за прошедший календарный год и личные контактные данные.

Приложение "Дія" автоматически заполнит все данные об уплате Единого налога и Единого социального взноса.

Внимательно проверьте информацию и если обнаружили ошибку – исправьте ее.

Подпишите декларацию с помощью "Дія.Підпис".

Годовая декларация ФЛП в приложении "Дія" для ФЛП 3 группы

В приложении выберите " Послуги ", затем " Податки ФОП " и "Декларації" .

Послуги Податки ФОП Укажите общую сумму доходов лишь за 4 квартал прошлого года (октябрь, ноябрь и декабрь).

Дія подаст запрос в налоговую на получение деклараций за три предыдущих отчетных квартала и автоматически подтянет сумму задекларированных ранее доходов.

Сумма Единого налога, подлежащая уплате, рассчитается автоматически , как и данные о ЕСВ.

Откорректируйте все данные и суммы в декларации.

Подпишите декларацию с помощью "Дія.Підпис".

Обратите внимание, что все данные и суммы в декларации можно отредактировать . Поэтому внимательно проверяйте и исправляйте информацию, если находите ошибку. Под кнопкой "Підписати та надіслати" внизу страницы можно скачать PDF-файл с предыдущей версией декларации, чтобы проверить заполненные поля.

Подача годовой налоговой декларации в приложении "Дія": смотрите видео

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