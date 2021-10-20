Подался на 60 вакансий – пригласили лишь на 1 собеседование: эксперимент американца

Многие американские компании жалуются на проблемы на рынке труда – работники увольняются, а новых найти сложно. Американец Джои Холц решил провести эксперимент.

Как возникла идея эксперимента

Впервые Джои Холц услышал о проблеме дефицита рабочей силы в 2020 году, когда сдавал анализы в больнице.

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Мужчина жаловался, что его работники увольняются из-за чеков в рамках пакета стимулов, и он не может найти новых работников. Меня это удивило – как же это медицинский персонал отказался от работы ради чека размером в 1200 долларов,

– сказал Хольц.

Что такое пакет стимулов На поддержку экономики и населения во время пандемии, правительство США выделило дополнительные средства в размере 2,2 триллиона долларов. Из них часть пошла на выплаты людям с низким доходом и тем, чей доход снизился из-за пандемии. Размер выплат составил 1200 долларов.

В течение нескольких месяцев Джои Хольц наблюдал, как все больше компаний жаловались на пакет стимулов – ведь через него не могли найти работников. Но программа завершилась в июне, а уровень безработицы так и не снизился.

Если эти дополнительные деньги, из которых якобы все живут, остановили выдавать в июне, а сейчас сентябрь, очевидно, это не то, что останавливало людей,

– сказал он.

Поэтому Хольц, бывший работник сферы питания и экипажа чартерного лодки, решил провести эксперимент.

Суть эксперимента

В течение сентября Джои посылал по 2 заявки на работу каждый день. Преимущественно это были компании, которые публично заявляли о проблемах с кадрами. Мужчина не подавался на должности, которые требовали бы диплома или хотя бы 6-месячного опыта.

На собеседование Хольц пришел в строительную компанию, которая в объявлении предлагала зарплату в 10 долларов в час. А на деле – предложили минимальную оплату в 8,65 доллара. При этом всего через несколько дней после интервью в штате Флорида подняли минимальную зарплату до 10 долларов в час.

Вы не в отчаянии за работниками, вы просто скучаете по своим рабам. Я считаю, что это знакомая многим история,

– написал Джои.

Мужчина добавил, что его эксперимент не является репрезентативным, поскольку есть очень локальным и нацеленным только на определенную категорию компаний. Однако он является показательным – люди отказываются от работы не через дополнительные деньги от правительства, а из-за плохого отношения некоторых работодателей. В качестве примера Джои приводит своего работодателя, от которого работники не шли во время пандемии, ведь довольны условиями.