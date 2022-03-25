Под главным офисом Raiffeisen в Вене прошел проукраинский митинг: что требовали от компании

Под главным офисом Raiffeisen Bank International, до сих пор осуществляющим деятельность на территории России, состоялся проукраинский митинг. От компании потребовали прекратить зарабатывать деньги на крови украинцев.

21 марта около 100 митингующих под главным представительством австрийского банка в Вене дали компании определенное время на принятие решения по немедленному выходу с российского рынка. 24 канал также побывал на демонстрации и передает детали с места события.

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Что митингующие требовали от Raiffeisen

Демонстрация длилась около полутора часов возле главного офиса компании в третьем районе Вены. Причиной собрания активистов стало то, что, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Raiffeisen продолжает работать на рынке страны-агрессора.

На 22-й день полномасштабной войны в компании ограничились лишь заявлением о вероятном постепенном выходе из России:

Эта беспрецедентная ситуация принуждает RBI рассмотреть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Raiffeisen в России, включая тщательно управляемый выход Raiffeisen с рынка страны,

– сообщил гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.

Демонстрантов такие заявления компании не устраивают – они потребовали немедленного и полного выхода Raiffeisen с территории страны-террористки. То есть призывали прекратить вести бизнес на крови украинцев и не финансировать войну.

Митинг под главным офисом Raiffeisen в Вене 21 марта / Фото Сергей Зятюк, 24 канал

Нужно получить стратегическое официальное решение (о выходе с российского рынка – ред. 24 канал), оговоренное и подписанное советом акционеров и президиумом Raiffeisen Bank International, которое уже невозможно будет отменить,

– подчеркнул активист и участник демонстрации Андрей Кариоти.

К слову, митингующие призвали высшее руководство Raiffeisen принять решение о полном уходе с российского рынка до 31 марта. Кроме того, с разрешения австрийской полиции, участники акции прикрепили у дверей главного офиса Raiffeisen плакат с призывом не вести бизнес на крови.

Митингующие в Вене скандируют "Украина превыше всего": смотрите видео

Почему это важно

По результатам 2021 года Raiffeisen уплатил в государственный бюджет России 139 миллионов долларов налогов. Фактически, по подсчетам 24 канала, компания таким образом профинансировала стране-террористу:

13 самолетов СУ-25;

35 танков;

41 ракету "Искандер";

185 ракет "Калибр"

397 тысяч автоматов АК-74.

Как компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала

По словам украинского банкира и предпринимателя Дмитрия Дубилета, едва ли не треть прибыли всей банковской группы Raiffeisen 2021 года приходилась на Россию, поэтому решение о выходе с рынка страны-агрессора будет действительно сложным.

Однако осмелится ли компания сделать адекватный и разумный шаг – покажет время. Демонстрация 21 марта проходила в рабочий день и еще в час пик, поэтому 100 человек – это только начало репутационных убытков банка, и в случае игнорирования требований митингующих может собраться в разы больше, а негативных последствий компании ни в коем случае не удастся избежать.

Кстати, акции Raiffeisen с момента начала полномасштабной войны в Украине, в том числе из-за продолжения работы компании на территории России, уже упали почти вдвое.

Какие еще международные компании продолжают работать в России

Auchan;

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Leroy Merlin;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Metro;

Nestle;

Philip Morris;

Polpharma;

PPG;

Renault;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Как присоединиться к бойкоту таких компаний:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации о оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте короткую форму, и вам пришлют все детали.

и вам пришлют все детали. Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Обратите внимание, что общественное давление действительно имеет эффект. Например, в начале полномасштабной войны из России не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Однако, наконец, эти компании вместе с сотнями других покинули российский рынок.

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