21 марта около 100 митингующих под главным представительством австрийского банка в Вене дали компании определенное время на принятие решения по немедленному выходу с российского рынка. 24 канал также побывал на демонстрации и передает детали с места события.
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Что митингующие требовали от Raiffeisen
Демонстрация длилась около полутора часов возле главного офиса компании в третьем районе Вены. Причиной собрания активистов стало то, что, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Raiffeisen продолжает работать на рынке страны-агрессора.
На 22-й день полномасштабной войны в компании ограничились лишь заявлением о вероятном постепенном выходе из России:
Эта беспрецедентная ситуация принуждает RBI рассмотреть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Raiffeisen в России, включая тщательно управляемый выход Raiffeisen с рынка страны,
– сообщил гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.
Демонстрантов такие заявления компании не устраивают – они потребовали немедленного и полного выхода Raiffeisen с территории страны-террористки. То есть призывали прекратить вести бизнес на крови украинцев и не финансировать войну.
Митинг под главным офисом Raiffeisen в Вене 21 марта / Фото Сергей Зятюк, 24 канал
Нужно получить стратегическое официальное решение (о выходе с российского рынка – ред. 24 канал), оговоренное и подписанное советом акционеров и президиумом Raiffeisen Bank International, которое уже невозможно будет отменить,
– подчеркнул активист и участник демонстрации Андрей Кариоти.
К слову, митингующие призвали высшее руководство Raiffeisen принять решение о полном уходе с российского рынка до 31 марта. Кроме того, с разрешения австрийской полиции, участники акции прикрепили у дверей главного офиса Raiffeisen плакат с призывом не вести бизнес на крови.
Митингующие в Вене скандируют "Украина превыше всего": смотрите видео
Почему это важно
По результатам 2021 года Raiffeisen уплатил в государственный бюджет России 139 миллионов долларов налогов. Фактически, по подсчетам 24 канала, компания таким образом профинансировала стране-террористу:
- 13 самолетов СУ-25;
- 35 танков;
- 41 ракету "Искандер";
- 185 ракет "Калибр"
- 397 тысяч автоматов АК-74.
Как компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала
По словам украинского банкира и предпринимателя Дмитрия Дубилета, едва ли не треть прибыли всей банковской группы Raiffeisen 2021 года приходилась на Россию, поэтому решение о выходе с рынка страны-агрессора будет действительно сложным.
Однако осмелится ли компания сделать адекватный и разумный шаг – покажет время. Демонстрация 21 марта проходила в рабочий день и еще в час пик, поэтому 100 человек – это только начало репутационных убытков банка, и в случае игнорирования требований митингующих может собраться в разы больше, а негативных последствий компании ни в коем случае не удастся избежать.
Кстати, акции Raiffeisen с момента начала полномасштабной войны в Украине, в том числе из-за продолжения работы компании на территории России, уже упали почти вдвое.
Какие еще международные компании продолжают работать в России
- Auchan;
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Leroy Merlin;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Metro;
- Nestle;
- Philip Morris;
- Polpharma;
- PPG;
- Renault;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Как присоединиться к бойкоту таких компаний:
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации о оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте короткую форму, и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
Обратите внимание, что общественное давление действительно имеет эффект. Например, в начале полномасштабной войны из России не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Однако, наконец, эти компании вместе с сотнями других покинули российский рынок.
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