21 марта около 100 митингующих под главным представительством австрийского банка в Вене дали компании определенное время на принятие решения по немедленному выходу с российского рынка. 24 канал также побывал на демонстрации и передает детали с места события.

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Что митингующие требовали от Raiffeisen

Демонстрация длилась около полутора часов возле главного офиса компании в третьем районе Вены. Причиной собрания активистов стало то, что, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Raiffeisen продолжает работать на рынке страны-агрессора.

На 22-й день полномасштабной войны в компании ограничились лишь заявлением о вероятном постепенном выходе из России:

Эта беспрецедентная ситуация принуждает RBI рассмотреть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Raiffeisen в России, включая тщательно управляемый выход Raiffeisen с рынка страны,

– сообщил гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.

Демонстрантов такие заявления компании не устраивают – они потребовали немедленного и полного выхода Raiffeisen с территории страны-террористки. То есть призывали прекратить вести бизнес на крови украинцев и не финансировать войну.

Митинг под главным офисом Raiffeisen в Вене 21 марта / Фото Сергей Зятюк, 24 канал

Нужно получить стратегическое официальное решение (о выходе с российского рынка – ред. 24 канал), оговоренное и подписанное советом акционеров и президиумом Raiffeisen Bank International, которое уже невозможно будет отменить,

– подчеркнул активист и участник демонстрации Андрей Кариоти.

К слову, митингующие призвали высшее руководство Raiffeisen принять решение о полном уходе с российского рынка до 31 марта. Кроме того, с разрешения австрийской полиции, участники акции прикрепили у дверей главного офиса Raiffeisen плакат с призывом не вести бизнес на крови.

Митингующие в Вене скандируют "Украина превыше всего": смотрите видео

Почему это важно

По результатам 2021 года Raiffeisen уплатил в государственный бюджет России 139 миллионов долларов налогов. Фактически, по подсчетам 24 канала, компания таким образом профинансировала стране-террористу:

13 самолетов СУ-25;

35 танков;

41 ракету "Искандер";

185 ракет "Калибр"

397 тысяч автоматов АК-74.

Как компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала

По словам украинского банкира и предпринимателя Дмитрия Дубилета, едва ли не треть прибыли всей банковской группы Raiffeisen 2021 года приходилась на Россию, поэтому решение о выходе с рынка страны-агрессора будет действительно сложным.

Однако осмелится ли компания сделать адекватный и разумный шаг – покажет время. Демонстрация 21 марта проходила в рабочий день и еще в час пик, поэтому 100 человек – это только начало репутационных убытков банка, и в случае игнорирования требований митингующих может собраться в разы больше, а негативных последствий компании ни в коем случае не удастся избежать.

Кстати, акции Raiffeisen с момента начала полномасштабной войны в Украине, в том числе из-за продолжения работы компании на территории России, уже упали почти вдвое.

Какие еще международные компании продолжают работать в России

Auchan;

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Leroy Merlin;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Metro;

Nestle;

Philip Morris;

Polpharma;

PPG;

Renault;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Как присоединиться к бойкоту таких компаний:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации о оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте короткую форму, и вам пришлют все детали.

и вам пришлют все детали. Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Обратите внимание, что общественное давление действительно имеет эффект. Например, в начале полномасштабной войны из России не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Однако, наконец, эти компании вместе с сотнями других покинули российский рынок.

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