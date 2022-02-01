Под давлением Пекина: китайский аналог Uber отменил запуск на украинском рынке

Китайский сервис такси Didi отказался от планов выхода на украинский рынок. С середины 2021 года компания находится под усиленным давлением властей Китая.

24 ноября 2021 года Укрпатент выдал компании Beijing DiDi Infinity Technology Development свидетельство о регистрации торговой марки в Украине. Однако компания столкнулась с рядом сложностей, в частности, в декабре была вынуждена провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи по требованию китайских регуляторов.

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DiDi не появится на украинском рынке

В 2021 году DiDi начала собирать команду в Украине и даже открыла собственный офис. Планировалось, что сервис будет запущен еще до конца 2021 года.

Однако, как сообщает издание AIN.ua, украинский офис пришлось закрыть, а команду из нанятых 10 человек – уволить. План выхода на украинский рынок заморожен и сейчас не обсуждается.

Чем занимается компания DiDi DiDi – китайский сервис, предоставляющий услуги каршеринга, райдшеринга, велошеринга и функции агрегатора такси. Штаб-квартира компании находится в Пекине.

Добавим, что 30 июня 2021 года сервис DiDi привлек более 4 миллиардов долларов в ходе IPO на нью-йоркской Nasdaq. Накануне компания попала под антимонопольное расследование китайских властей, а уже через несколько дней после выхода на биржу США китайский регулятор заставил удалить приложение DiDi для вызова такси из всех местных магазинов приложений.

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