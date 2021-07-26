По словам Рюфа, это не только номера пользователей, но и синхронизированные списки контактов. Однако некоторые другие эксперты настаивают, что база является фейковой, и содержит информацию из случайных чисел, сгенерированную обычным ботом.

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Анонимный продавец, который, к слову, имеет не лучшую репутацию на форуме даркнета, заявляет, что это эксклюзивный товар, и он ищет исключительно серьезных покупателей.

Однако множество экспертов убеждены, что горе-продавец пытается заработать на сгенерированном случайно наборе чисел. Алон Гал, соучредитель CTO Hudson Rock, называет базу фейковой.

К слову, в Clubhouse утечку данных отрицают. Даже если база является подлинной, то содержит только номера телефонов, без дополнительной информации об их владельцах. Такие данные никоим образом не могут быть использованы мошенниками.