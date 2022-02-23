Почти 16 миллионов гривен для армии: украинские IT-компании начали массово поддерживать ВСУ

Провокации оккупанта на Донбассе и прямые угрозы со стороны российского агрессора повлекли за собой новую волну поддержки бизнесом украинской армии. К активной помощи ВСУ подключился и украинский IT-сектор.

В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии "Повернись живим" более полумиллиона гривен. Тем временем основатели стартапа Awesomic – еще один миллион гривен.

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Как IT-компании помогают украинской армии

В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:

Genesis;

N-iX;

BotsCrew;

AIISTARSIT;

Uptech.

Компания Uklon, которая помогает фонду "Вернись живым" на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.

Вклад IT-бизнеса в укрепление ВСУ:

Intellias – 600 тысяч гривен для фонда "Повернись живим";

– 600 тысяч гривен для фонда "Повернись живим"; Awesomic – 1 миллион гривен пожертвования;

– 1 миллион гривен пожертвования; Genesis – 5 миллионов гривен помощи;

– 5 миллионов гривен помощи; N-iX – передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;

– передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора; Uptech – 1 миллион гривен;

– 1 миллион гривен; AIISTARTIST – 100 тысяч гривен. Сбор средств среди сотрудников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду "Повернись живим";

– 100 тысяч гривен. Сбор средств среди сотрудников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду "Повернись живим"; BostCrew – 1 миллион гривен;

– 1 миллион гривен; Captain Growth – 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;

– 100 тысяч гривен на нужды украинской армии; VP Team – 100 тысяч гривен;

– 100 тысяч гривен; Uklon – увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.

– увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен. DOU – 5 миллионов гривен помощи.

Список постоянно пополняется и может быть обновлен.

Напомним, что 21 февраля 2022 года российский агрессор в очередной раз перешел все рамки и объявил о признании украинских территорий якобы "независимыми государствами". Таким поступком Россия фактически заявила о своем неуважении к международному праву и суверенитету Украины.

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