В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии "Повернись живим" более полумиллиона гривен. Тем временем основатели стартапа Awesomic – еще один миллион гривен.

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Как IT-компании помогают украинской армии

В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:

  • Genesis;
  • N-iX;
  • BotsCrew;
  • AIISTARSIT;
  • Uptech.

Компания Uklon, которая помогает фонду "Вернись живым" на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.

Вклад IT-бизнеса в укрепление ВСУ:

  • Intellias – 600 тысяч гривен для фонда "Повернись живим";
  • Awesomic – 1 миллион гривен пожертвования;
  • Genesis – 5 миллионов гривен помощи;
  • N-iX – передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;
  • Uptech – 1 миллион гривен;
  • AIISTARTIST – 100 тысяч гривен. Сбор средств среди сотрудников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду "Повернись живим";
  • BostCrew – 1 миллион гривен;
  • Captain Growth – 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;
  • VP Team – 100 тысяч гривен;
  • Uklon – увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.
  • DOU – 5 миллионов гривен помощи.

Напомним, что 21 февраля 2022 года российский агрессор в очередной раз перешел все рамки и объявил о признании украинских территорий якобы "независимыми государствами". Таким поступком Россия фактически заявила о своем неуважении к международному праву и суверенитету Украины.

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