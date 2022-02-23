В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии " Повернись живим " более полумиллиона гривен. Тем временем основатели стартапа Awesomic – еще один миллион гривен.

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Как IT-компании помогают украинской армии

В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании :

Genesis;

N-iX;

BotsCrew;

AIISTARSIT;

Uptech.

Компания Uklon, которая помогает фонду "Вернись живым" на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен .

Вклад IT-бизнеса в укрепление ВСУ:

Intellias – 600 тысяч гривен для фонда "Повернись живим";

Awesomic – 1 миллион гривен пожертвования;

Genesis – 5 миллионов гривен помощи;

N-iX – передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;

Uptech – 1 миллион гривен;

AIISTARTIST – 100 тысяч гривен. Сбор средств среди сотрудников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду "Повернись живим";

BostCrew – 1 миллион гривен;

Captain Growth – 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;

VP Team – 100 тысяч гривен;

Uklon – увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.

DOU – 5 миллионов гривен помощи.

Обратите внимание! Список постоянно пополняется и может быть обновлен.

Напомним, что 21 февраля 2022 года российский агрессор в очередной раз перешел все рамки и объявил о признании украинских территорий якобы "независимыми государствами". Таким поступком Россия фактически заявила о своем неуважении к международному праву и суверенитету Украины .