В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии "Повернись живим" более полумиллиона гривен. Тем временем основатели стартапа Awesomic – еще один миллион гривен.
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Как IT-компании помогают украинской армии
В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:
- Genesis;
- N-iX;
- BotsCrew;
- AIISTARSIT;
- Uptech.
Компания Uklon, которая помогает фонду "Вернись живым" на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.
Вклад IT-бизнеса в укрепление ВСУ:
- Intellias – 600 тысяч гривен для фонда "Повернись живим";
- Awesomic – 1 миллион гривен пожертвования;
- Genesis – 5 миллионов гривен помощи;
- N-iX – передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;
- Uptech – 1 миллион гривен;
- AIISTARTIST – 100 тысяч гривен. Сбор средств среди сотрудников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду "Повернись живим";
- BostCrew – 1 миллион гривен;
- Captain Growth – 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;
- VP Team – 100 тысяч гривен;
- Uklon – увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.
- DOU – 5 миллионов гривен помощи.
Напомним, что 21 февраля 2022 года российский агрессор в очередной раз перешел все рамки и объявил о признании украинских территорий якобы "независимыми государствами". Таким поступком Россия фактически заявила о своем неуважении к международному праву и суверенитету Украины.
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