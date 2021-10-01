Почти 140 украинских компаний вышли на иностранные рынки в течение последних полутора лет, – МИД

За последние полтора года Министерство иностранных дел поспособствовало выходу 137 украинских компаний на иностранные рынки. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

Для 59 товарных групп в 18 странах мира открыты рынки или восстановлен доступ к рынкам в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой. Вместе с тем в Совете экспортеров и инвесторов при МИД количество компаний и бизнес-ассоциаций, по сравнению с прошлым годом, возросло почти в 4 раза, и сейчас насчитывает 370 представителей.

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Культура экспорта

Недавно подписанный документ "Порядка деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений" утвердил внутренние изменения в МИД по направлению помощи бизнесу, развития торговли и привлечения инвестиций.

В нем говорится о количестве открытых рынков для групп украинских товаров, организации встреч украинских компаний с иностранными партнерами, названиях компаний, которые вышли на иностранные рынки, объемах привлеченных инвестиций и так далее.

Среди последних достижений – открытие рынков меда и продукции пчеловодства в Катаре, молочной продукции в Турции, мяса птицы в Либерии, мяса птицы и яиц в Японии. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Министр призвал бизнес в дальнейшем развивать культуру экспорта, эффективно и конструктивно сотрудничать с Министерством иностранных дел, чтобы добиваться успехов совместными усилиями.

Напомним, что в первом полугодии 2021 года экспорт товаров украинских компаний увеличился на 30,7% (до 29,9 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а импорт иностранных в Украину – на 28%, до 31,2 миллиарда.