Почти 100 тысяч гривен на собственный бизнес: как безработным получить помощь от государства

С 1 января безработные из малоимущих семей смогут получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса. На реализацию проекта государство выделило около 100 миллионов гривен.

Финансирование будет предоставляться в рамках программы "Рука помощи", разработанной Министерством социальной политики. Каждый участник сможет получить помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 гривен).

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Условия программы

Беспроцентная финансовая помощь будет предоставляться сроком на три года, после чего полученные деньги нужно будет вернуть государству. Впрочем, возвращаемая сумма будет уменьшаться на размер уплаченных за это время налогов и ЕСВ.

Кроме того, если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать финансовую помощь государству не нужно.

Средства будут пересылаться безналично, а использовать их можно только для оплаты счетов за приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Как принять участие

Подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.

по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия. Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.

предпринимательству. После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.

с региональным центром занятости. Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.

На основе этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.

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Результаты пилотного проекта

Пилотный проект "Рука помощи" был реализован в 2016 – 2019 годах. Участие приняли Львовская, Полтавская и Херсонская области, а также три территориальные общины Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 безработных, из которых более 90% до сих пор успешно работают.