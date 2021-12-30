Финансирование будет предоставляться в рамках программы "Рука помощи", разработанной Министерством социальной политики. Каждый участник сможет получить помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 гривен ).

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Условия программы

Беспроцентная финансовая помощь будет предоставляться сроком на три года , после чего полученные деньги нужно будет вернуть государству. Впрочем, возвращаемая сумма будет уменьшаться на размер уплаченных за это время налогов и ЕСВ.

Кроме того, если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать финансовую помощь государству не нужно.

Средства будут пересылаться безналично, а использовать их можно только для оплаты счетов за приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Как принять участие

Подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.

Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.

После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.

Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.

На основе этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.

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Результаты пилотного проекта