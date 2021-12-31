Ученые из Гарвардской школы бизнеса провели исследование, которое объяснило, почему чувство стресса на работе побуждает женщин "выгорать" быстрее, чем мужчин. Труд влияет на состояние работниц больше, чем на их коллег мужского пола.

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Исследователи обнаружили, что профессиональное выгорание у женщин вызвано тем, что работницы чаще ставят потребности других выше своих.

Женщины реже просят больше времени для выполнения заданий, потому что они убеждены, что их накажут за эти просьбы. Также они больше беспокоятся о том, чтобы не обременять других – поэтому берут больше на себя,

– рассказали в пресс-релизе.

Кроме того, исследование показало, что матери, которые работают из дома, чаще берут на себя обязанности по уходу за детьми, чем мужчины – это способствует чувству перегруженности.

Уход за детьми повышает риск выгорания / Фото Getty Images

Как проходило исследование

Ученые провели 9 исследований. В них приняли участие почти 6 тысяч взрослых и студентов – они делились своими переживаниями относительно стресса на рабочем месте.

Женщины все еще переживают, что они недостаточно хороши. Это заставляет их говорить "да" слишком много, чтобы минимизировать любое давление, под которым они находятся, и быть идеальным человеком,

– отметила психотерапевт и телеведущая Люси Бересфорд.

Женщины переживают, что недостаточно хорошо справляются с работой / Фото Getty Images

В докладе отмечается, что женщины более эмпатичны, чем мужчины, поэтому отдают предпочтение чувствам других, а не своим. Это также влияет на взаимодействие с начальством – женщины реже просят о какой-либо помощи, повышении или уменьшении нагрузки.

Исторически сложилось так, что женщины постоянно испытывали давление – им нужно выложиться на 120 процентов лишь для того, чтобы остаться на работе,

– добавила Бересфорд.

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Что можно сделать для уменьшения выгорания у женщин

По словам психотерапевта, компаниям стоит предлагать поддержку для женщин – особенно тем, у кого есть дети.

Чтобы смягчить гендерные различия, исследование показало, что на рабочих местах можно было бы ввести четкие протоколы о повышении и продлении сроков через официальные каналы – это заставило бы женщин обращаться за помощью без наказания.