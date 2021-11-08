Почему вы на фото, будто после оргазма, – Илон Маск потроллил инициатора налога для миллиардеров

Илон Маск не доволен новыми налоговыми изменениями, происходящими в США. На своей твиттер-странице миллиардер потроллил инициатора введения дополнительного налога для богачей, демократа и сенатора штата Орегон Рона Вайдена.

Политик прокомментировал пост Илона Маска, где тот запустил опрос среди читателей о возможности продать 10% акций Tesla, чтобы уплатить налоги. Вайден написал: "Независимо от того, платит ли вообще самый богатый человек мира налоги, его решение не может зависеть от результатов обычного опроса в Twitter. Время налога на доходы миллиардеров наступило".

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Резкий ответ Илона Маска

Реакция Илона Маска на комментарий сенатора Орегона была жесткой – миллиардер потроллил политика. В ответ на сообщение Вайдена основатель Tesla и Space X написал:

Почему ваше фото профиля (в твиттере – ред. 24 канал) выглядит так, будто вы только что получили оргазм?

Фотография сенатора Орегона, которую потроллил Илон Маск / Фото твиттер-аккаунта Ron Wyden

Что известно о новых налогах для миллиардеров в США