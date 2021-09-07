История с масштабными проверками началась 4 года назад, когда Государственной службе Украины по вопросам труда дали более широкие полномочия. Сейчас штраф за одного неоформленного работника составляет 60 тысяч гривен, а за недопуск инспектора к проверке – 96 тысяч гривен. Почему такая система не работает, объясняет партнер юридической фирмы BARGEN Андрей Гевко.

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Почему бизнес не трудоустраивает официально

На бизнес давят, заявляя, что он не платит налоги, не трудоустраивает официально и не обеспечивает никаких социальных гарантий. Такие обвинения порой бывают оправданы, однако стоит разобраться в причинах – почему все так работает?

Конкуренция

Если предприниматель имеет малый бизнес и платит все налоги, то при актуальных ценах, скорее всего, просто не сможет конкурировать на рынке. Если работник получает 10 тысяч гривен зарплаты, то налогов (ЕСВ, налог на доход, военный сбор), придется заплатить около 7 500 гривен.

Сумму налогов придется закладывать в стоимость товара или услуги, чтобы обеспечить минимальную маржинальность. Однако, если полностью легальный бизнес поднимает цены, а его конкурент не платит налоги и предлагает то же, только дешевле, то клиенты, конечно же, пойдут к нему.

Поэтому принцип должен быть единым для всего бизнеса – либо платят налоги и поднимают цены все, либо этого не делает никто.

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Текучесть кадров

Для многих отраслей, в частности, сельского хозяйства, торговли, общепита, характерна большая текучесть кадров. Например, студент, который хочет работать официантом, может уже через три дня работы решить, что ему здесь не нравится.

Такого работника необходимо трудоустроить официально, ведь законодательство Украины не дает возможности стажироваться без оформления трудового договора. Кроме этого, такого человека будет очень сложно уволить, поскольку отечественному законодательству уже более 50 лет, и оно не адаптировано к современным условиям.

На работах, где можно четко определить результат, работников лучше оформлять по гражданско-правовому договору, однако Гоструда квалифицирует такие договора как трудовые, и накладывает на предпринимателей штрафы за неполную уплату налогов.

Множество отраслей имеют высокую текучесть кадров / Фото Unsplash

Желание работников

Часто работники сами не хотят оформляться официально, особенно в сельской местности. Это связано с нежеланием потерять право на субсидию, или же у них есть кредитные обязательства, которые они не хотят выполнять. Поэтому предпринимателям приходится рисковать и платить зарплату в конвертах.

Как работает бизнес

Даже те предприниматели, которые трудоустраивают официально, обычно оформляют работников на минимальную зарплату (сейчас это 6 тысяч гривен). Остальное люди получают в конвертах.

Множество предпринимателей заключают гражданско-правовые договора и платят налоги с суммы вознаграждения, а не из минимальной зарплаты. Некоторые заключают договора якобы на обучение работников.

IT-бизнес, в свою очередь, чаще всего оформляет своих работников ФОПами, платя 5% от дохода работника и ЕСВ. Такая модель дает возможности для развития IT-отрасли в Украине и большую заинтересованность потенциальных иностранных инвесторов.

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Роль проверок

Во время проверки предприниматели занимают разные позиции – некоторые отстаивают свои интересы в суде, и, при наличии оформленных гражданско-правовых договоров, суды часто встают на сторону бизнеса.

Кроме этого, инспекторы часто допускают довольно много процедурных ошибок при проверках, что также становится основанием для отмены штрафа.

Множество предпринимателей выбирают более простой путь, без судебной волокиты, и договариваются с инспекторами на месте, за финансовое "вознаграждение".

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Почему это важно

С незадекларированной работой однозначно надо бороться. Теневой сектор зарплат означает непоступление налогов в бюджет и отсутствие каких-либо гарантий для работников. Однако отечественная власть ежегодно наступает на одни и те же грабли – хочет решить проблему путем проверок и давления на бизнес.

Такая схема не работает, ведь только развивает коррупцию и создает множество проблем для предпринимателей. Законодатель должен решить этот вопрос путем принятия нового трудового кодекса.

Малый бизнес должен получить возможность более простого администрирования и оформления трудовых отношений. Также важно пересмотреть налоговую нагрузку на зарплатный фонд, ведь работать себе в убыток никто не хочет.

Как решить проблему неофициального трудоустройства / Фото Unsplash