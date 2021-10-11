Отсутствие частных компаний после распада СССР

В начале 1990-х в Украине почти не было частной собственности. Поэтому у 2000-х наше государство развивалась в этой сфере, создавала частные компании, занималась приватизацией больших и малых советских предприятий, передачей земли и квартир в частную собственность. Кроме этого, создавала коммерческие предприятия.

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За 10 лет независимой Украины установилась и активно развивалась рыночная экономика, запятнана коррумпированностью, рейдерством, бюрократией. От советизации в наследство мы получили введение коммерческой деятельности в стиле Дикого Запада.

Государственные реестры

У 2000 году у нас было всего четыре общедоступные реестры, где осуществляли регистрацию компаний. Сегодня существует около 70 . Они доступны онлайн и предоставляют всю полезную информацию, касающуюся коммерческой деятельности.

Собственный бизнес

Чтобы основать компанию в Киеве у 2000 году, нужно было месяц, более того, для регистрации. Сегодня в срочном режиме можно зарегистрировать за 2 часа и завершить все процедуры над ней до шести.

Защита миноритарного акционера

По данным Forbes, в отчете Всемирного банка об осуществлении коммерческой деятельности за 2007 год Украина была 142-й из 175 стран в рейтинге по защите миноритарных акционеров. Теперь Украина уже на 45-м месте, и в ближайшее время ожидается на дальнейшее улучшение защиты инвесторов с принятием нового закона об акционерных обществах.

Лицензии

В 2000 году Украина требовала лицензии для 65 видов деятельности, еще больше разрешений и определенной документации. Сегодня количество лицензий сократилось до 34. Кроме этого, все можно сделать онлайн. Также Украина отменила многочисленные лишние разрешения.



Украина сократила количество лицензий / Фото Depositphotos

Разрешения на трудоустройство иностранцам

Чтобы получить иностранцу разрешение на трудоустройство, нужно было стоять в длинных очередях, заявление рассматривали менее 30 дней, а государственные учреждения часто принимали абсурдные решения. Сегодня нужно 7 дней, чтобы получить разрешение на трудоустройство.

Регистрация имущества

Очень часто надо было 90 дней, чтобы зарегистрировать недвижимое имущество, в том числе квартиру или дом; расходы составляли 4,3 % от общей стоимости имущества.

По информации Forbes, регистрация в Бюро технической инвентаризации (БТИ) входила в тройку самых распространенных источников коррупции в Украине в течение многих лет или даже десятилетий. Сегодня за один день можно зарегистрировать новую квартиру в государственном реестре без необходимости обращения в БТИ, а расходы снизились до 1,7 % от стоимости имущества. В большинстве случаев похода к частному нотариусу будет вполне достаточно для приобретения или продажи земельных участков, дома или квартиры.

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Международные соглашения

В 2000 году Украина должна 2405 подписанных международных соглашений, в частности двусторонних о взаимной защите инвестиций. В 2021 году – 4647. Конечно, это придает уверенности инвесторам.

Дия City

Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов,

– говорится в заявлении Офиса президента .