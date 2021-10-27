Почему работодатели не указывают зарплату в объявлениях о работе

Уровень зарплаты – один из важных факторов при выборе работы для большинства людей, однако достаточно часто можно заметить, что работодатель лишь ограничивается такими фразами, как "в зависимости от опыта" или "конкурентоспособна". Что это значит и как поступать в таком случае, рассказываем дальше.

Почему работодатели не указывают зарплату

"В традиционной корпоративной среде зарплату часто скрывают, это такая игра в кошки-мышки, во время которой работодатель пытается выяснить, какую зарплату сейчас имеет кандидат, на что он рассчитывает и что компания готова платить", – объясняет управляющий директор компании WeMaintain Том Хармсворт.

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Играет ли решающую роль размер зарплаты

Однако эксперт считает, что в известной степени таинственность со стороны работодателей вредит работникам, ведь довольно часто размер зарплаты – один из важных и решающих критериев. Более того, такие мысли подкреплены двумя исследованиями.

LinkedIn в 2018 году провели опрос, где большинство респондентов отметили, что компенсация является важнейшей частью описания вакансии.

Еще одно провели Glassdoor и результаты были аналогичными. Они доказали, что компании, не скрывающие свои зарплаты, могут привлекать лучшие и разнообразные таланты.

Не хотят открывать все карты

"Работодатели понимают, что обнародование зарплат приведет к обиде среди членов организации", – объясняет профессор Эдди Нг из Королевского университета Канады, исследующий равенство и инклюзию в бизнесе.

Профессор выделяет несколько взаимосвязанных факторов, которые, по его мнению, объясняют, почему работодатели часто не указывают уровень зарплаты: Конкурентный. Например, когда работодатель, чтобы привлечь в команду лучших работников, могут предлагать более высокую зарплату, чем указывали изначально. Переговоры. Информацию о зарплате работодатели скрывают для того, чтобы иметь больше возможностей для переговоров с потенциальными кандидатами. Например, в большом городе работник, очевидно, будет нуждаться в значительно более высокой зарплате, чем в сельской местности. Заведомо будет рассчитывать только на высокий гонорар. Часто потенциальный работник, увидев объявление, сразу будет рассчитывать на самую высокую зарплату. Особенно если указан диапазон с разницей в несколько тысяч, но самая высокая цифра зарезервирована только для наиболее квалифицированных кандидатов. Чтобы привлечь лучших работников, компании часто вынуждены предлагать более высокую зарплату, чем та, которую имеют ее сотрудники / Фото Pexels К теме Подался на 60 вакансий – пригласили лишь на 1 собеседование: эксперимент американца

Преимущества для работодателя, когда он указывает уровень зарплаты По мнению некоторых менеджеров, прозрачная зарплата сразу способствует доверительным отношениям кандидата и работодателя. Руководитель отдела персонала PayScale Шелли Холт считает, что компании, которые не боятся указывать сразу уровень зарплаты, имеют серьезные преимущества. Прозрачность оплаты фактически закрывает гендерный разрыв, мы ведь знаем, что женщины реже торгуются за зарплату,

– считает Холт. Том Хармсворт также считает, что указание уровня заработной платы имеет свои преимущества. Ведь, например, некоторые лучшие работники могут не подаваться на должности, зарплата на которых не указана.

Только 12,6% компаний мира отметили зарплаты в своих объявлениях о работе, как показало исследование компании Payscale за 2021 год.