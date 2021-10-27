Почему работодатели не указывают зарплату

"В традиционной корпоративной среде зарплату часто скрывают, это такая игра в кошки-мышки, во время которой работодатель пытается выяснить, какую зарплату сейчас имеет кандидат, на что он рассчитывает и что компания готова платить", – объясняет управляющий директор компании WeMaintain Том Хармсворт.

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Играет ли решающую роль размер зарплаты

Однако эксперт считает, что в известной степени таинственность со стороны работодателей вредит работникам, ведь довольно часто размер зарплаты – один из важных и решающих критериев. Более того, такие мысли подкреплены двумя исследованиями.

LinkedIn в 2018 году провели опрос, где большинство респондентов отметили, что компенсация является важнейшей частью описания вакансии.

Еще одно провели Glassdoor и результаты были аналогичными. Они доказали, что компании, не скрывающие свои зарплаты, могут привлекать лучшие и разнообразные таланты.

Интересно! Только 12,6% компаний мира отметили зарплаты в своих объявлениях о работе, как показало исследование компании Payscale за 2021 год.

Не хотят открывать все карты

"Работодатели понимают, что обнародование зарплат приведет к обиде среди членов организации", – объясняет профессор Эдди Нг из Королевского университета Канады, исследующий равенство и инклюзию в бизнесе.

Профессор выделяет несколько взаимосвязанных факторов, которые, по его мнению, объясняют, почему работодатели часто не указывают уровень зарплаты: Конкурентный . Например, когда работодатель, чтобы привлечь в команду лучших работников, могут предлагать более высокую зарплату, чем указывали изначально. Переговоры . Информацию о зарплате работодатели скрывают для того, чтобы иметь больше возможностей для переговоров с потенциальными кандидатами. Например, в большом городе работник, очевидно, будет нуждаться в значительно более высокой зарплате, чем в сельской местности. Заведомо будет рассчитывать только на высокий гонорар . Часто потенциальный работник, увидев объявление, сразу будет рассчитывать на самую высокую зарплату. Особенно если указан диапазон с разницей в несколько тысяч, но самая высокая цифра зарезервирована только для наиболее квалифицированных кандидатов. Чтобы привлечь лучших работников, компании часто вынуждены предлагать более высокую зарплату, чем та, которую имеют ее сотрудники / Фото Pexels К теме Подался на 60 вакансий – пригласили лишь на 1 собеседование: эксперимент американца