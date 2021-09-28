Почему не удается выиграть грант на развитие бизнеса: 7 типичных ошибок предпринимателей

Украинский бизнес в течение пандемического 2020 года обеднел на 250 миллиардов гривен. Множество предпринимателей были вынуждены сократить расходы или вообще прекратить деятельность, а некоторые начали искать дополнительные источники доходов. Одним из таких стало привлечение средств через различные гранты.

Получить финансовый грант стремится чуть ли не каждый предприниматель, ведь такую помощь не нужно обменивать на долю в компании или возвращать ее грантодателю. Однако почему некоторые предприятия получают гранты один за другим, а другие не выигрывают ни одного, рассказывает Наталья Наконечная, СЕО компании Kick Your Tech. Эксперт называет 7 типичных ошибок, которые допускают предприниматели во время участия в конкурсах.

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№1 Неправильный выбор грантовой программы

Неправильно выбранный конкурс не даст никаких результатов, хотя предприниматель может потратить на него много времени, ресурсов и сил. Примером неправильно выбранной грантовой программы является, в частности, географическое несовпадение – компания из Украины подает заявку на конкурс, в рамках которого принимают заявки исключительно из США.

Другой пример – неподходящая форма собственности бизнеса – ФЛП или коммерческая компания подает заявку туда, где рассматривают только некоммерческие организации и так далее. Также среди типичных требований грантодателей случаются такие:

большинство конкурсов Еврокомиссии ищут консорциумы, которые включают не менее 3 компании из 3 разных европейских стран (например, "Горизонт Европа");

(например, "Горизонт Европа"); международные фонды предпочитают проекты или компании, которые уже имели успешный опыт получения грантов, поэтому самой сложной является именно первая победа, после которой шансы значительно возрастают;

получения грантов, поэтому самой сложной является именно первая победа, после которой шансы значительно возрастают; желательно, чтобы на момент подачи заявки компания уже существовала на рынке не менее одного года.

№2 Игнорирование требований

Множество предпринимателей довольно поверхностно перечитывают описание требований конкурса, отвечают не на все вопросы, упускают важные нюансы в заявке. В таких случаях предприятия часто не проходят даже первый, технический отбор.

Например, почти в каждом грантовом конкурсе указаны требования к шрифту текста, межстрочному интервалу в заявке и тому подобному. Грантодателям важно, чтобы вы выполняли все формальности, ведь это оставит положительное впечатление о вашей компании.

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№3 Некачественная подача информации

Отсутствие графиков, диаграмм и ссылок делает текст заявки нечитабельным. Стоит также предположить, что человек, который будет перечитывать ваш текст, может не быть специалистом в вашей области деятельности. Поэтому надо формулировать предложения так, чтобы информация могла быть понятной каждому.

№4 Ошибочный бюджет и план реализации грантового проекта

Множество конкурсантов часто неправильно составляют бюджеты и планы реализации проектов, "на глаз" оценивая будущие расходы, или нечетко представляют шаги и этапы реализации. Перед подачей заявки на грант стоит выстроить структуру, "разбить" проект на этапы реализации, провести мониторинг рынка и понять актуальные расценки.

№5 Неумение правильно описать команду и ключевых специалистов

Любой грантодатель хочет как можно лучше понять, кто является теми людьми, которые будут заниматься реализацией проекта, их навыки и предыдущий опыт. Поэтому описывать свою команду следует как минимум на несколько абзацев, указывая зоны ответственности каждого.

Не стесняйтесь хвалить свою компанию в заявке, расписывать прошлые достижения, а также уверенно рассказывайте об оборудовании или технологиях, которые вы используете в работе.

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№6 Неготовность к софинансированию

Перед тем, как начать подготовку заявки на грантовый конкурс, оцените собственные финансовые возможности. Софинансирование – это важное требование многих фондов, особенно когда говорится о больших грантовых бюджетах. Выполнение такого требования для грантодателя означает серьезность намерений компании и ее готовность разделить риски.

№7 Грант ради гранта

Некоторые компании и стартапы ставят себе целью просто получить грант. Их интересует не столько развитие бизнеса, сколько обычная победа и получение денег.

Однако грантовая история бизнеса чем-то похожа на кредитную – здесь важна репутация, стабильность, выполнение обязательств, хорошая коммуникация и партнерство. Грантодателю важно дать деньги тому бизнесу, который хочет не просто развить конкретный проект, но и имеет перспективы двигаться дальше.