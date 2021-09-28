Получить финансовый грант стремится чуть ли не каждый предприниматель, ведь такую помощь не нужно обменивать на долю в компании или возвращать ее грантодателю. Однако почему некоторые предприятия получают гранты один за другим, а другие не выигрывают ни одного, рассказывает Наталья Наконечная, СЕО компании Kick Your Tech. Эксперт называет 7 типичных ошибок, которые допускают предприниматели во время участия в конкурсах.

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№1 Неправильный выбор грантовой программы

Неправильно выбранный конкурс не даст никаких результатов, хотя предприниматель может потратить на него много времени, ресурсов и сил. Примером неправильно выбранной грантовой программы является, в частности, географическое несовпадение – компания из Украины подает заявку на конкурс, в рамках которого принимают заявки исключительно из США.

Другой пример – неподходящая форма собственности бизнеса – ФЛП или коммерческая компания подает заявку туда, где рассматривают только некоммерческие организации и так далее. Также среди типичных требований грантодателей случаются такие:

большинство конкурсов Еврокомиссии ищут консорциумы, которые включают не менее 3 компании из 3 разных европейских стран (например, "Горизонт Европа");

(например, "Горизонт Европа"); международные фонды предпочитают проекты или компании, которые уже имели успешный опыт получения грантов, поэтому самой сложной является именно первая победа, после которой шансы значительно возрастают;

получения грантов, поэтому самой сложной является именно первая победа, после которой шансы значительно возрастают; желательно, чтобы на момент подачи заявки компания уже существовала на рынке не менее одного года.

№2 Игнорирование требований

Множество предпринимателей довольно поверхностно перечитывают описание требований конкурса, отвечают не на все вопросы, упускают важные нюансы в заявке. В таких случаях предприятия часто не проходят даже первый, технический отбор.

Например, почти в каждом грантовом конкурсе указаны требования к шрифту текста, межстрочному интервалу в заявке и тому подобному. Грантодателям важно, чтобы вы выполняли все формальности, ведь это оставит положительное впечатление о вашей компании.

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№3 Некачественная подача информации

Отсутствие графиков, диаграмм и ссылок делает текст заявки нечитабельным. Стоит также предположить, что человек, который будет перечитывать ваш текст, может не быть специалистом в вашей области деятельности. Поэтому надо формулировать предложения так, чтобы информация могла быть понятной каждому.

№4 Ошибочный бюджет и план реализации грантового проекта

Множество конкурсантов часто неправильно составляют бюджеты и планы реализации проектов, "на глаз" оценивая будущие расходы, или нечетко представляют шаги и этапы реализации. Перед подачей заявки на грант стоит выстроить структуру, "разбить" проект на этапы реализации, провести мониторинг рынка и понять актуальные расценки.

№5 Неумение правильно описать команду и ключевых специалистов

Любой грантодатель хочет как можно лучше понять, кто является теми людьми, которые будут заниматься реализацией проекта, их навыки и предыдущий опыт. Поэтому описывать свою команду следует как минимум на несколько абзацев, указывая зоны ответственности каждого.

Не стесняйтесь хвалить свою компанию в заявке, расписывать прошлые достижения, а также уверенно рассказывайте об оборудовании или технологиях, которые вы используете в работе.

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№6 Неготовность к софинансированию

Перед тем, как начать подготовку заявки на грантовый конкурс, оцените собственные финансовые возможности. Софинансирование – это важное требование многих фондов, особенно когда говорится о больших грантовых бюджетах. Выполнение такого требования для грантодателя означает серьезность намерений компании и ее готовность разделить риски.

№7 Грант ради гранта

Некоторые компании и стартапы ставят себе целью просто получить грант. Их интересует не столько развитие бизнеса, сколько обычная победа и получение денег.

Однако грантовая история бизнеса чем-то похожа на кредитную – здесь важна репутация, стабильность, выполнение обязательств, хорошая коммуникация и партнерство. Грантодателю важно дать деньги тому бизнесу, который хочет не просто развить конкретный проект, но и имеет перспективы двигаться дальше.