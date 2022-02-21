Еще никто не видел окончательного законопроекта, но волна возмущения уже поднялась в СМИ. "Власть хочет брать налоги с бытовых услуг, которые предоставляют одни граждане другим!", "Обдирают до костей!" – основной лейтмотив выступлений на эту тему. О чем идет речь?

Важно Как ФЛПам легально получать доход из-за границы: правила декларации прибыли в валюте

Любое физическое лицо сможет зарегистрироваться в "Дії" под статусом "самозанятого". Это не полноценная регистрация, которую вы проходите, оформляя себя как бизнесмена.

Открыть новый статус и закрыть его будет проще – достаточно поставить или снять отметку в своем аккаунте. Отчетность тоже не придется сдавать. Но все оплаты за услуги, которые вы хотите предоставлять в новом статусе вы должны вводить в приложение на смартфоне – в программный кассовый аппарат. В соответствии с показываемым оборотом уплачивается налог. Оборот не может превышать миллиона гривен (ориентировочно).

Продажа товаров в таком статусе – не разрешается. Можно предоставлять услуги по 27 видам деятельности (список может быть расширен). Речь идет об услугах, которые сейчас находятся в тени :

подработка таксистом;

сдача своего жилья в аренду;

ремонт жилья;

парикмахерские услуги;

маникюр;

репетиторство и тренинги;

перевод;

астрология;

фотографирование;

ремонт бытовой электроники;

уход за детьми и пожилыми лицами;

уборка и т.д.

Налог на дополнительный доход более выгоден для самозанятых / Фото Unsplash

Обложение таких видов деятельности предлагается установить на уровне 5,5% от оборота . При этом, в отличие от ФЛП, лицо с дополнительным доходом не должно уплачивать ежемесячно минимальный единый социальный взнос.

Почему предложенная реформа вызвала такое возмущение

Во-первых, значительное количество людей впервые узнало или осознало, что подработка и регулярная предпринимательская деятельность облагается налогом , даже если у вас нет своего офиса или постоянного рабочего места. Да, вы должны платить с такой деятельности налог на доход (18%) и военный сбор (1,5%), представьте. Налоговая реформа позволяет (для тех, кто этого хочет!) уплачивать налог в четыре раза меньше. "Измена" ли это ?

Во-вторых, речь не идет о введении нового налога или отмене упрощенной системы налогообложения, используемой ФЛП. Это только дополнительный режим налогообложения , который вы можете выбрать, когда вам захочется или не выбирать никогда в жизни вообще.

Новый статус подходит для людей с небольшими, нерегулярными доходами, стремящимися работать в легальном поле.

Достоинства налога на дополнительный доход

Вы не проходите бюрократическую процедуру открытия и закрытия предприятия.

Вы освобождены от отчетности.

Вы можете предоставлять услуги юридическим лицам, то есть круг ваших клиентов расширяется.

Вы можете легально принимать оплаты на свою карту и не бояться штрафов, выставленных постфактум за незаконное ведение предпринимательской деятельности.

Вы можете свободно показать свой доход, получая кредит в банке.

Как предприниматель вы можете расширить круг своих подрядчиков за счет физических лиц, что удешевит ваши расходы. Ведь сейчас, чтобы со счета предприятия заплатить фотографу за съемку или уборщице за вынос мусора, вы должны оформить гражданско-правовой договор с такими физическими лицами и уплатить около 40% налогов. А будет 5,5%.

Отчасти общественное возмущение можно понять – предприниматели не разбалованы подарками от власти. Но здесь логика законодателей ясна. Если вы подрабатываете иногда или не оперируете большими заработками, ваша мотивация оформлять предпринимательство – крайне низкая. Налоги вам будут высоки.

ФЛП или самозанятость

Каждый ФЛП уплатит за 2022 год в общей сложности 17 292 гривны единого социального взноса. Единый налог будет составлять для 1-3 групп еще 2976 гривен, 15600 гривен или 5% оборота соответственно, за год. Несложно подсчитать, что при годовом обороте в 350 тысяч гривен ФЛП отдаст в виде отчислений от 6% (ФЛП первой группы) до 9 – 10% (ФЛП второй и третьей группы) от оборота. А если у него доход менее 350 тысяч в год, то налогообложение выходит еще выше – до 15 – 25% от оборота.

На практике это означает, что предприниматели с микродоходами не будут регистрировать ФЛП, как бы вы их не агитировали. Вместо того чтобы получить оплаты от юридических лиц или технологических платформ, им приходится переплачивать за это достаточно большой процент – не в бюджет, а посреднику, который берет на себя эти оплаты.

С точки зрения государства гораздо эффективнее получить от микробизнеса пусть и что-нибудь микро-, но дать этим людям возможность не скрываться и расти как предпринимателям.