Напомним, TikTok буквально "взорвал" весь мир после своего международного запуска в 2017 году.

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Почему люксовые бренды должны переходить на TikTok

TikTok имеет широкую популярность среди молодых пользователей: почти две трети аудитории – представители поколения Z. Принадлежность TikTok к младшей группы лиц делает его потенциальным каналом продаж для люксовых брендов во всем мире.

Как Burberry и Gucci достигли миллионов на TikTok

Некоторые люксовые бренды уже давно пользуются возможностями TikTok, Gucci и Burberry – прекрасный тому пример.

Британская компания Burberry провела #TBChallenge , предложив своей аудитории создать дизайн по новой коллекции Thomas Burberry Monogram. В результате выполнения, бренд получил более 57 миллионов просмотров и 30 тысяч видеороликов, созданных для него.

#GucciModelChallenge был еще одним примером беспрецедентного охвата TikTok. Gucci собрал более 12 миллионов просмотров благодаря своей органической кампании, предлагая пользователям создавать стильные видео. По такой схеме действовали и создатели Prada , их посты получили по 36000000 просмотров.

Практические стратегии для люксовых брендов во вселенной TikTok

Все больше люксовых брендов используют мощь взрывного воздействия и вирусного охвата TikTok. Вот несколько маркетинговых стратегий TikTok, какие бренды могут использовать для улучшения цифрового охвата.

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Сотрудничество с инфлюенсерамы: Чарли Дамелио и Prada

Prada – один из первых брендов, который начал работать с блогерами, в частности Чарли Дамелио. Итальянский дом моды класса люкс пригласи л Дамелио на Неделю моды в Милане, где она пообщалась с моделями, пошла за кулисы и показала все своей аудитории. Prada получила миллионы зрителей, в том числе внимание молодой аудитории.

Платные кампании в TikTok

Еще одна стратегия для люксовых брендов – запуск платных кампаний в TikTok. Брендовая дополненная реальность (AR) позволяет компаниям создавать собственные фирменные фильтры, линзы или даже наклейки для пользователей. Аудитория TikTok может применить их, создав видео хэштегом или упоминанием бренда.

Кроме этого, TikTok предоставляет различные типы рекламы для продвижения бренда.

Прямое создание контента через аккаунты брендов

Люксовые бренды могут непосредственно взаимодействовать со своими пользователями через собственные аккаунты бренда TikTok. Некоторые из ведущих включают Gucci , Louis Vuitton , Burberry и Alice And Olivia.

Бренды могут создавать такой контент: